Смертельне застілля: в будинку під Дніпром знайшли одразу чотирьох мерців





Усі вони – власник будинку, його дружина та двоє друзів – після шумного застілля зникли майже на тиждень. Про це інформують



Згодом сусіди, які почули жахливий трупний запах, викликали поліцію.



Правоохоронці знайшли два трупи у будинку та ще два у літній кухні, які були повністю голими.



Виявилося, що крім власника будинку Володимира, решта – офіційно безхатченки.



"Було видно, що ці люди випивають. Часто бачила, як збирали щось у сміттєвих баках. Як сказали у поліції, померли від отруєння", – розповіла одна із сусідок.



Речниця поліції Дніпропетровщини Ольга Кузнєцова зауважила, що невідому рідину (ймовірно, неякісний алкоголь), яку виявили у будинку, одразу ж відправили на експертизу.



Смертельне застілля розслідуватиметься як нещасний випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік Дніпра правоохоронці знайшли тіла чотирьох померлих осіб у приватному будинку.Усі вони – власник будинку, його дружина та двоє друзів – після шумного застілля зникли майже на тиждень. Про це інформують Факти Згодом сусіди, які почули жахливий трупний запах, викликали поліцію.Правоохоронці знайшли два трупи у будинку та ще два у літній кухні, які були повністю голими.Виявилося, що крім власника будинку Володимира, решта – офіційно безхатченки."Було видно, що ці люди випивають. Часто бачила, як збирали щось у сміттєвих баках. Як сказали у поліції, померли від отруєння", – розповіла одна із сусідок.Речниця поліції Дніпропетровщинизауважила, що невідому рідину (ймовірно, неякісний алкоголь), яку виявили у будинку, одразу ж відправили на експертизу.Смертельне застілля розслідуватиметься як нещасний випадок.

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