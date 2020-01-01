У Польщі затримали українця, який виготовляв студентам фальшиві виписки з банків
Сьогодні, 20:15
24-річного чоловіка звинувачують у незаконній підготовці документів, які допомагали українським студентам приїхати до Польщі.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт прикордонної служби Польщі, районний суд у Варшаві-Мокотов отримав обвинувальний акт у справі 24-річного українця, який виготовляв співвітчизникам фальшиві виписки з банківського рахунку та інші документи.
Користувалися його послугами українські студенти варшавських університетів, які не мали коштів, необхідних для легалізації перебування. Чоловік відкривав у банках спеціальні рахунки, на які клав власні кошти. Після отримання виписок гроші він одразу забирав. Студенти за такі послуги сплачували йому 10% від суми, зазначеної у довідці з банку.
Затриманий українець розміщував оголошення про свої послуги в соціальних мережах та на вебсайті, створеному для цього. Слідство встановило, що він таким чином посприяв у легалізації перебування на території Польщі щонайменше 786 особам. Крім того, під час обшуку його житла знайшли набір підроблених печаток лікарів різних спеціальностей, пусті медичні довідки, підроблені посвідчення про проходження курсів з техніки безпеки.
Чоловік зізнався, що допомагав співвітчизникам легалізуватися на території Польщі, використовуючи підроблені документи. Він погодився добровільно відбути покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 1 рік з можливістю відтермінування вироку на 5 років та сплатити штраф у розмірі 30 000 злотих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт прикордонної служби Польщі, районний суд у Варшаві-Мокотов отримав обвинувальний акт у справі 24-річного українця, який виготовляв співвітчизникам фальшиві виписки з банківського рахунку та інші документи.
Користувалися його послугами українські студенти варшавських університетів, які не мали коштів, необхідних для легалізації перебування. Чоловік відкривав у банках спеціальні рахунки, на які клав власні кошти. Після отримання виписок гроші він одразу забирав. Студенти за такі послуги сплачували йому 10% від суми, зазначеної у довідці з банку.
Затриманий українець розміщував оголошення про свої послуги в соціальних мережах та на вебсайті, створеному для цього. Слідство встановило, що він таким чином посприяв у легалізації перебування на території Польщі щонайменше 786 особам. Крім того, під час обшуку його житла знайшли набір підроблених печаток лікарів різних спеціальностей, пусті медичні довідки, підроблені посвідчення про проходження курсів з техніки безпеки.
Чоловік зізнався, що допомагав співвітчизникам легалізуватися на території Польщі, використовуючи підроблені документи. Він погодився добровільно відбути покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 1 рік з можливістю відтермінування вироку на 5 років та сплатити штраф у розмірі 30 000 злотих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Волинь» розгромно програла «Чорноморцю»
Сьогодні, 21:11
Дівчинка з Волині, яка втратила в дитинстві праву руку, створює кулінарні шедеври лівою
Сьогодні, 20:45
У Польщі затримали українця, який виготовляв студентам фальшиві виписки з банків
Сьогодні, 20:15
Біля Володимира-Волинського горить колишній ресторан
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 червня
Сьогодні, 20:00