У Польщі затримали українця, який виготовляв студентам фальшиві виписки з банків





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Користувалися його послугами українські студенти варшавських університетів, які не мали коштів, необхідних для легалізації перебування. Чоловік відкривав у банках спеціальні рахунки, на які клав власні кошти. Після отримання виписок гроші він одразу забирав. Студенти за такі послуги сплачували йому 10% від суми, зазначеної у довідці з банку.



Затриманий українець розміщував оголошення про свої послуги в соціальних мережах та на вебсайті, створеному для цього. Слідство встановило, що він таким чином посприяв у легалізації перебування на території Польщі щонайменше 786 особам. Крім того, під час обшуку його житла знайшли набір підроблених печаток лікарів різних спеціальностей, пусті медичні довідки, підроблені посвідчення про проходження курсів з техніки безпеки.



Чоловік зізнався, що допомагав співвітчизникам легалізуватися на території Польщі, використовуючи підроблені документи. Він погодився добровільно відбути покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 1 рік з можливістю відтермінування вироку на 5 років та сплатити штраф у розмірі 30 000 злотих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-річного чоловіка звинувачують у незаконній підготовці документів, які допомагали українським студентам приїхати до Польщі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт прикордонної служби Польщі, районний суд у Варшаві-Мокотов отримав обвинувальний акт у справі 24-річного українця, який виготовляв співвітчизникам фальшиві виписки з банківського рахунку та інші документи.Користувалися його послугами українські студенти варшавських університетів, які не мали коштів, необхідних для легалізації перебування. Чоловік відкривав у банках спеціальні рахунки, на які клав власні кошти. Після отримання виписок гроші він одразу забирав. Студенти за такі послуги сплачували йому 10% від суми, зазначеної у довідці з банку.Затриманий українець розміщував оголошення про свої послуги в соціальних мережах та на вебсайті, створеному для цього. Слідство встановило, що він таким чином посприяв у легалізації перебування на території Польщі щонайменше 786 особам. Крім того, під час обшуку його житла знайшли набір підроблених печаток лікарів різних спеціальностей, пусті медичні довідки, підроблені посвідчення про проходження курсів з техніки безпеки.Чоловік зізнався, що допомагав співвітчизникам легалізуватися на території Польщі, використовуючи підроблені документи. Він погодився добровільно відбути покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 1 рік з можливістю відтермінування вироку на 5 років та сплатити штраф у розмірі 30 000 злотих.

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