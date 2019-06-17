Купатися не варто: у Луцьку Стир кишить кишковою паличкою





Про це у коментарі власкору Оксана Лисак.



Чиновниця повідомила, що відповідний аналіз води у річці Стир замовлявся Департаментом ЖКГ. Станом на 1 червня показники води були надто поганими для того, аби дозволяти відкрити пляжі у місті.



«Офіційно пляжі у Луцьку закриті. Справа у тому, що аналіз показав велику кількість кишкової палички у воді. При нормі до 5 тисяч ми фіксували 110 тисяч. Частково це пов’язано з погодніми умовами та дощовою погодою. Тому ми не рекомендуємо лучанам купатися у річці», - сказала Оксана Лисак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вода у річці Стир у межах міста Луцька кишить кишковою паличкою.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіла начальниця відділу екології Луцької міськрадиЧиновниця повідомила, що відповідний аналіз води у річці Стир замовлявся Департаментом ЖКГ. Станом на 1 червня показники води були надто поганими для того, аби дозволяти відкрити пляжі у місті.«Офіційно пляжі у Луцьку закриті. Справа у тому, що аналіз показав велику кількість кишкової палички у воді. При нормі до 5 тисяч ми фіксували 110 тисяч. Частково це пов’язано з погодніми умовами та дощовою погодою. Тому ми не рекомендуємо лучанам купатися у річці», - сказала Оксана Лисак.

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