Купатися не варто: у Луцьку Стир кишить кишковою паличкою
Сьогодні, 09:50
Вода у річці Стир у межах міста Луцька кишить кишковою паличкою.
Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.
Чиновниця повідомила, що відповідний аналіз води у річці Стир замовлявся Департаментом ЖКГ. Станом на 1 червня показники води були надто поганими для того, аби дозволяти відкрити пляжі у місті.
«Офіційно пляжі у Луцьку закриті. Справа у тому, що аналіз показав велику кількість кишкової палички у воді. При нормі до 5 тисяч ми фіксували 110 тисяч. Частково це пов’язано з погодніми умовами та дощовою погодою. Тому ми не рекомендуємо лучанам купатися у річці», - сказала Оксана Лисак.
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Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.
Чиновниця повідомила, що відповідний аналіз води у річці Стир замовлявся Департаментом ЖКГ. Станом на 1 червня показники води були надто поганими для того, аби дозволяти відкрити пляжі у місті.
«Офіційно пляжі у Луцьку закриті. Справа у тому, що аналіз показав велику кількість кишкової палички у воді. При нормі до 5 тисяч ми фіксували 110 тисяч. Частково це пов’язано з погодніми умовами та дощовою погодою. Тому ми не рекомендуємо лучанам купатися у річці», - сказала Оксана Лисак.
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