У Луцьку від ускладнень коронавірусу померла 50-річна жінка з психічною хворобою

За минулу добу від ускладнень коронавірусу на Волині померли двоє людей. Це – жителі Луцька та Ківерцівського району. Померлій від ускладнень хвороби лучанці було 50 років.Про це у коментаріповідомив очільник міського управління охорони здоров’яЗа його словами, жінка – 1969 року народження. У грудні їй мав би виповнитися 51 рік. Мала психічне захворювання – шизофренію.Захворіла 8 червня, а 10 підтвердили коронавірус. Спочатку лікувалася у Волинській обласній інфекційній лікарні, згодом – у обласній клінічній, де і померла учора, 25 червня.За словами Володимира Лотвіна, у жінки була двобічна пневмонія, дихальна недостатність.