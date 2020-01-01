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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку від ускладнень коронавірусу померла 50-річна жінка з психічною хворобою

У Луцьку від ускладнень коронавірусу померла 50-річна жінка з психічною хворобою
За минулу добу від ускладнень коронавірусу на Волині померли двоє людей. Це – жителі Луцька та Ківерцівського району. Померлій від ускладнень хвороби лучанці було 50 років.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.

За його словами, жінка – 1969 року народження. У грудні їй мав би виповнитися 51 рік. Мала психічне захворювання – шизофренію.
Захворіла 8 червня, а 10 підтвердили коронавірус. Спочатку лікувалася у Волинській обласній інфекційній лікарні, згодом – у обласній клінічній, де і померла учора, 25 червня.

За словами Володимира Лотвіна, у жінки була двобічна пневмонія, дихальна недостатність.

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Теги: коронавірус, хвороба, смерть, Луцьк, жінка
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Коментарі 2
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А я вже спланувала таких хворих стерилізувати.
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А я вже спланувала таких хворих стерилізувати.
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