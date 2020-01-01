У Луцьку від ускладнень коронавірусу померла 50-річна жінка з психічною хворобою
Сьогодні, 11:36
За минулу добу від ускладнень коронавірусу на Волині померли двоє людей. Це – жителі Луцька та Ківерцівського району. Померлій від ускладнень хвороби лучанці було 50 років.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.
За його словами, жінка – 1969 року народження. У грудні їй мав би виповнитися 51 рік. Мала психічне захворювання – шизофренію.
Захворіла 8 червня, а 10 підтвердили коронавірус. Спочатку лікувалася у Волинській обласній інфекційній лікарні, згодом – у обласній клінічній, де і померла учора, 25 червня.
За словами Володимира Лотвіна, у жінки була двобічна пневмонія, дихальна недостатність.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.
За його словами, жінка – 1969 року народження. У грудні їй мав би виповнитися 51 рік. Мала психічне захворювання – шизофренію.
Захворіла 8 червня, а 10 підтвердили коронавірус. Спочатку лікувалася у Волинській обласній інфекційній лікарні, згодом – у обласній клінічній, де і померла учора, 25 червня.
За словами Володимира Лотвіна, у жінки була двобічна пневмонія, дихальна недостатність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А я вже спланувала таких хворих стерилізувати.
А я вже спланувала таких хворих стерилізувати.
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