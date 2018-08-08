Андрій Тлумак підтвердив, що заразився коронавірусом
Сьогодні, 15:37
Головний тренер клубу Першої ліги "Волині" Андрій Тлумак заявив, що у нього діагностували коронавірус.
Про це тренер повідомив в коментарі footboom.com.
"Мені тяжко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що я хворію на коронавірус", - сказав 41-річний тренер.
"Здав два тести, які виявилися позитивними. Знаходжусь на домашньому лікуванні", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало що у "Волині" коронавірусом заразилися два члени тренерського штабу.
Зауважимо, що наставник "Волині" Андрій Тлумак та його асистент Андрій Сапуга були відсутні на виїздному матчі проти "Чорноморця" (2:5) учора, 25 червня.
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Про це тренер повідомив в коментарі footboom.com.
"Мені тяжко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що я хворію на коронавірус", - сказав 41-річний тренер.
"Здав два тести, які виявилися позитивними. Знаходжусь на домашньому лікуванні", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало що у "Волині" коронавірусом заразилися два члени тренерського штабу.
Зауважимо, що наставник "Волині" Андрій Тлумак та його асистент Андрій Сапуга були відсутні на виїздному матчі проти "Чорноморця" (2:5) учора, 25 червня.
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