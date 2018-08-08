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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Андрій Тлумак підтвердив, що заразився коронавірусом

Андрій Тлумак підтвердив, що заразився коронавірусом
Головний тренер клубу Першої ліги "Волині" Андрій Тлумак заявив, що у нього діагностували коронавірус.

Про це тренер повідомив в коментарі footboom.com.

"Мені тяжко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що я хворію на коронавірус", - сказав 41-річний тренер.

"Здав два тести, які виявилися позитивними. Знаходжусь на домашньому лікуванні", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало що у "Волині" коронавірусом заразилися два члени тренерського штабу.

Зауважимо, що наставник "Волині" Андрій Тлумак та його асистент Андрій Сапуга були відсутні на виїздному матчі проти "Чорноморця" (2:5) учора, 25 червня.

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Теги: Андрій Тлумак, футбол, тренер, Волинь, коронавірус
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