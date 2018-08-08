Андрій Тлумак підтвердив, що заразився коронавірусом





Про це тренер повідомив в коментарі



"Мені тяжко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що я хворію на коронавірус", - сказав 41-річний тренер.



"Здав два тести, які виявилися позитивними. Знаходжусь на домашньому лікуванні", - додав він.



Нагадаємо, раніше стало що у "Волині" коронавірусом заразилися два члени тренерського штабу.



Зауважимо, що наставник "Волині" Андрій Тлумак та його асистент Андрій Сапуга були відсутні на виїздному матчі проти "Чорноморця" (2:5) учора, 25 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний тренер клубу Першої ліги "Волині" Андрій Тлумак заявив, що у нього діагностували коронавірус.Про це тренер повідомив в коментарі footboom.com "Мені тяжко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що я хворію на коронавірус", - сказав 41-річний тренер."Здав два тести, які виявилися позитивними. Знаходжусь на домашньому лікуванні", - додав він.Нагадаємо, раніше стало що у "Волині"Зауважимо, що наставник "Волині" Андрій Тлумак та його асистентбули відсутні на виїздному матчі проти "Чорноморця" (2:5) учора, 25 червня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію