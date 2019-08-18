Святкування Дня молоді у Луцьку перенесли
Сьогодні, 15:58
У зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією святкування Дня молоді у Луцьку вирішили відтермінувати та перенести на 12 серпня.
Про це інформує департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй офіційній сторінці у facebook.
Цьогоріч організатори запланували дещо експериментальне та амбітне святкування Дня молоді у спальному районі міста на проспекті Молоді. До цієї ідеї погодилися долучитися молодіжні громадські організації, спортивні установи, мистецькі об’єднання, молодіжні працівники та працівниці нашого міста.
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Згідно з попереднім плануванням, під час святкування передбачили більше 20 локацій на різні смак та види активностей.
"У День молоді ви зможете зіграти у вуличний волейбол, фрізбі, настільні ігри, флорбол, взяти участь у спортивних естафетах та повправлятися у стрільбі з луків, виїхати на проспект на роликах, скейтах чи самокатах, відвідати літературні та мистецькі події, пройти квест «Цілі сталого розвитку» тощо", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй офіційній сторінці у facebook.
Цьогоріч організатори запланували дещо експериментальне та амбітне святкування Дня молоді у спальному районі міста на проспекті Молоді. До цієї ідеї погодилися долучитися молодіжні громадські організації, спортивні установи, мистецькі об’єднання, молодіжні працівники та працівниці нашого міста.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: День молоді у Луцьку пропонують провести там, де ще не проводили
Згідно з попереднім плануванням, під час святкування передбачили більше 20 локацій на різні смак та види активностей.
"У День молоді ви зможете зіграти у вуличний волейбол, фрізбі, настільні ігри, флорбол, взяти участь у спортивних естафетах та повправлятися у стрільбі з луків, виїхати на проспект на роликах, скейтах чи самокатах, відвідати літературні та мистецькі події, пройти квест «Цілі сталого розвитку» тощо", - йдеться у повідомлені.
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