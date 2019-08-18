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Святкування Дня молоді у Луцьку перенесли

Святкування Дня молоді у Луцьку перенесли
У зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією святкування Дня молоді у Луцьку вирішили відтермінувати та перенести на 12 серпня.

Про це інформує департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй офіційній сторінці у facebook.

Цьогоріч організатори запланували дещо експериментальне та амбітне святкування Дня молоді у спальному районі міста на проспекті Молоді. До цієї ідеї погодилися долучитися молодіжні громадські організації, спортивні установи, мистецькі об’єднання, молодіжні працівники та працівниці нашого міста.

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Згідно з попереднім плануванням, під час святкування передбачили більше 20 локацій на різні смак та види активностей.

"У День молоді ви зможете зіграти у вуличний волейбол, фрізбі, настільні ігри, флорбол, взяти участь у спортивних естафетах та повправлятися у стрільбі з луків, виїхати на проспект на роликах, скейтах чи самокатах, відвідати літературні та мистецькі події, пройти квест «Цілі сталого розвитку» тощо", - йдеться у повідомлені.


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Теги: День молоді, Луцьк
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