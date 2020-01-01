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Лесин ясен становить загрозу для людей, – чиновник Луцької міськради

Лесин ясен становить загрозу для людей, – чиновник Луцької міськради
Лесин ясен у Луцьку потрібно зрізати, оскільки він становить загрозу для людей.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» заявив заступник начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради Петро Троневич.

Посадовець обгрунтував свою позицію щодо дерева, яке відоме як Лесин ясен.

«Я висловлював свою думку ще 5 років тому. Свою позицію не змінив. Вважаю, що Лесин ясен - це цікава легенда. Хоча, безумовно, дерево має поважний вік, адже його можна побачити на фото сторічної давності. На даний час дерево фактично віджило свій природній вік і становить загрозу для людей. Десь 20 років тому був випадок, коли гілля ясена зламалося і пошкодило припарковані поруч авто. Тому якщо експертиза показує, що ясен становить небезпеку, його слід зрізати», - пояснив Петро Троневич.

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Теги: Лесин ясен, дерево
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Коментарі 1
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Краще така логіка,ніж ніякої.5 років назад треба було зрізати бо несе загрозу,минуло 5 років нікому шкоди нема,зрізати всеодно треба.Я за те щоб зрізати.
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