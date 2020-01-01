Лесин ясен становить загрозу для людей, – чиновник Луцької міськради





Про це у коментарі власкору Петро Троневич.



Посадовець обгрунтував свою позицію щодо дерева, яке відоме як Лесин ясен.



«Я висловлював свою думку ще 5 років тому. Свою позицію не змінив. Вважаю, що Лесин ясен - це цікава легенда. Хоча, безумовно, дерево має поважний вік, адже його можна побачити на фото сторічної давності. На даний час дерево фактично віджило свій природній вік і становить загрозу для людей. Десь 20 років тому був випадок, коли гілля ясена зламалося і пошкодило припарковані поруч авто. Тому якщо експертиза показує, що ясен становить небезпеку, його слід зрізати», - пояснив Петро Троневич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лесин ясен у Луцьку потрібно зрізати, оскільки він становить загрозу для людей.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» заявив заступник начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міськрадиПосадовець обгрунтував свою позицію щодо дерева, яке відоме як Лесин ясен.«Я висловлював свою думку ще 5 років тому. Свою позицію не змінив. Вважаю, що Лесин ясен - це цікава легенда. Хоча, безумовно, дерево має поважний вік, адже його можна побачити на фото сторічної давності. На даний час дерево фактично віджило свій природній вік і становить загрозу для людей. Десь 20 років тому був випадок, коли гілля ясена зламалося і пошкодило припарковані поруч авто. Тому якщо експертиза показує, що ясен становить небезпеку, його слід зрізати», - пояснив Петро Троневич.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію