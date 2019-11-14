Внаслідок аварії у Володимирі-Волинському одну автівку відкинуло в електроопору

27-го червня близько 19:00 на перехресті вулиць Софії Ковалевської та Лесі Українки у Володимирі-Волинському трапилася ДТП. Зіткнулися дві автіки, внаслідок чого одну з них відкинуло в опору.Автомобіль марки “Renault” і “Hyundai” зіткнулися на рівнозначному перехресті. Як розповіли очевидці, водій “Renault” мав би пропустити другий легковик, але не зробив цього.Постраждалих внаслідок події немає, автомобілі отримали знайчні механічні пошкодження.На місці працює поліція.ДТП на цьому перехресті трапляються часто, розповідають місцеві мешканці і надають фотодокази.Через це вони звернулися до влади з вимогою встановити на перехресті відповідні знаки пріорітету. Як розповіли, одним з рішень виконкому ще півроку тому було доручено комунальному підприємству «Полігон» встановити відповідні знаки, проте ще досі їх тут немає.