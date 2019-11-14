вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Внаслідок аварії у Володимирі-Волинському одну автівку відкинуло в електроопору

Внаслідок аварії у Володимирі-Волинському одну автівку відкинуло в електроопору
27-го червня близько 19:00 на перехресті вулиць Софії Ковалевської та Лесі Українки у Володимирі-Волинському трапилася ДТП. Зіткнулися дві автіки, внаслідок чого одну з них відкинуло в опору.

Автомобіль марки “Renault” і “Hyundai” зіткнулися на рівнозначному перехресті. Як розповіли очевидці, водій “Renault” мав би пропустити другий легковик, але не зробив цього.

Постраждалих внаслідок події немає, автомобілі отримали знайчні механічні пошкодження.

На місці працює поліція.



ДТП на цьому перехресті трапляються часто, розповідають місцеві мешканці і надають фотодокази.

Через це вони звернулися до влади з вимогою встановити на перехресті відповідні знаки пріорітету. Як розповіли, одним з рішень виконкому ще півроку тому було доручено комунальному підприємству «Полігон» встановити відповідні знаки, проте ще досі їх тут немає.

Внаслідок аварії у Володимирі-Волинському одну автівку відкинуло в електроопору

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Володимир-Волинський, електроопора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Внаслідок аварії у Володимирі-Волинському одну автівку відкинуло в електроопору
Сьогодні, 21:47
Луцький театр «ГаРмИдЕр ангар-stage» святкує день народження. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
Якою буде погода у Луцьку в неділю, 28 червня
Сьогодні, 20:40
США виділять 100 тисяч доларів на ліквідацію наслідків повені в Україні
Сьогодні, 19:28
Княгининівські активістки записали відео-привітання до Дня Конституції
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
На Волині лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО На Волині лоб у лоб зіткнулися дві автівки. ФОТО
14 червень, 16:17
При в’їзді у Володимир кросовер зіткнувся з Opel При в’їзді у Володимир кросовер зіткнувся з Opel
21 січень, 10:58
У Володимирі пікап Mitsubishi пошкодив припаркований Ford. ФОТО У Володимирі пікап Mitsubishi пошкодив припаркований Ford. ФОТО
14 листопад, 2019, 14:26
У місті на Волині зіткнулися фура і бус У місті на Волині зіткнулися фура і бус
11 листопад, 2019, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Внаслідок аварії у Володимирі-Волинському одну автівку відкинуло в електроопору
Сьогодні, 21:47
 0
Луцький театр «ГаРмИдЕр ангар-stage» святкує день народження. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
 0
Якою буде погода у Луцьку в неділю, 28 червня
Сьогодні, 20:40
 0
США виділять 100 тисяч доларів на ліквідацію наслідків повені в Україні
Сьогодні, 19:28
 0
Княгининівські активістки записали відео-привітання до Дня Конституції
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8