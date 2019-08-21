На Рівненщині шукають тіло потонулого багатодітного батька з Волині, – ЗМІ





Про це пише



Чоловік родом з Волині, батько трьох маленьких діточок. На Хрінниківське водосховище приїхав з товаришем. Сам на човні поплив рибалити. Як зник волинянин, ніхто не зауважив. На сполох люди забили, коли побачили його порожній човен прибитий течією до берега. Припускають, що рибалка випав з нього.



Від учорашнього вечора на місці події працюють рятувальники-водолази. Станом на 14:00 пошуки тіла ще тривали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 червня між 17 та 18 годинами на Хрінниківському водосховищі у селі Набережне Демидівського району Рівненщини втопився 27-річний чоловік.Про це пише Вісник Чоловік родом з Волині, батько трьох маленьких діточок. На Хрінниківське водосховище приїхав з товаришем. Сам на човні поплив рибалити. Як зник волинянин, ніхто не зауважив. На сполох люди забили, коли побачили його порожній човен прибитий течією до берега. Припускають, що рибалка випав з нього.Від учорашнього вечора на місці події працюють рятувальники-водолази. Станом на 14:00 пошуки тіла ще тривали.

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