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У Луцьку руйнують зелену зону біля Теремнівських ставків. ФОТО

У Луцьку руйнують зелену зону біля Теремнівських ставків. ФОТО
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради регулярно виявляють та фіксують випадки порушень правил паркування транспортних засобів, розміщення транспортних засобів на зелених насадженнях біля Теремнівських ставків, що є порушенням ст. 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.

Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

"Як результат – зруйновано трав’яний покрив та зелену зону. На водіїв були складені протоколи про адміністративні правопорушення.

За порушення вказано статті передбачений штраф від 340 до 1360 грн", - йдеться в повідомленні.

У Луцьку руйнують зелену зону біля Теремнівських ставків. ФОТО
У Луцьку руйнують зелену зону біля Теремнівських ставків. ФОТО
У Луцьку руйнують зелену зону біля Теремнівських ставків. ФОТО

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Теги: Теремнівські ставки, муніципали, зелена зона
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