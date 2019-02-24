У Луцьку руйнують зелену зону біля Теремнівських ставків. ФОТО





Про це



"Як результат – зруйновано трав’яний покрив та зелену зону. На водіїв були складені протоколи про адміністративні правопорушення.



За порушення вказано статті передбачений штраф від 340 до 1360 грн", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради регулярно виявляють та фіксують випадки порушень правил паркування транспортних засобів, розміщення транспортних засобів на зелених насадженнях біля Теремнівських ставків, що є порушенням ст. 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради."Як результат – зруйновано трав’яний покрив та зелену зону. На водіїв були складені протоколи про адміністративні правопорушення.За порушення вказано статті передбачений штраф від 340 до 1360 грн", - йдеться в повідомленні.

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