У Луцьку руйнують зелену зону біля Теремнівських ставків. ФОТО
Сьогодні, 02:43
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради регулярно виявляють та фіксують випадки порушень правил паркування транспортних засобів, розміщення транспортних засобів на зелених насадженнях біля Теремнівських ставків, що є порушенням ст. 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.
Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
"Як результат – зруйновано трав’яний покрив та зелену зону. На водіїв були складені протоколи про адміністративні правопорушення.
За порушення вказано статті передбачений штраф від 340 до 1360 грн", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
"Як результат – зруйновано трав’яний покрив та зелену зону. На водіїв були складені протоколи про адміністративні правопорушення.
За порушення вказано статті передбачений штраф від 340 до 1360 грн", - йдеться в повідомленні.
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