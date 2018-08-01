У центрі Луцька частина дерева впала на авто. ФОТО





Це трапилося 28 червня ввечері, повідомляє



Близько 19.30 в місті розпочалася сильна злива з поривами вітру. Одна з гілок дерева біля "бім бому" в центрі Луцька не витримала навантаження на зламалася.



Вона впала на автомобіль, однак не завдала йому значних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька від великого дерева відламалася гілка та впала на автомобіль.Це трапилося 28 червня ввечері, повідомляє "Твій портал" Близько 19.30 в місті розпочалася сильна злива з поривами вітру. Одна з гілок дерева біля "бім бому" в центрі Луцька не витримала навантаження на зламалася.Вона впала на автомобіль, однак не завдала йому значних пошкоджень.

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