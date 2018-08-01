У центрі Луцька частина дерева впала на авто. ФОТО
Сьогодні, 21:39
У центрі Луцька від великого дерева відламалася гілка та впала на автомобіль.
Це трапилося 28 червня ввечері, повідомляє "Твій портал".
Близько 19.30 в місті розпочалася сильна злива з поривами вітру. Одна з гілок дерева біля "бім бому" в центрі Луцька не витримала навантаження на зламалася.
Вона впала на автомобіль, однак не завдала йому значних пошкоджень.
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Це трапилося 28 червня ввечері, повідомляє "Твій портал".
Близько 19.30 в місті розпочалася сильна злива з поривами вітру. Одна з гілок дерева біля "бім бому" в центрі Луцька не витримала навантаження на зламалася.
Вона впала на автомобіль, однак не завдала йому значних пошкоджень.
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Коментарі 2
Кара за незаконний в'їзд на площу.
ДЕ ТІ, БЛІН, НАРОДНІ ПРИРОДОЛЮБИ, СЕНТИМЕНТАЛЬНІ ЕКОЛЬОГИ, ЯКІ ВІД НІЧОГО РОБИТИ ЗАХИЩАЮТЬ ОТО СТАРЕ ПОРОХНО ? ТО ЩАСТЯ, ШО ВПАЛО НЕ НА ЛЮДЕЙ ! ДЕРЕВО, ЯК І ЛЮДИНА, ДО ПЕВНОГО ЧАСУ ЖИВЕ, БУРЛИТЬ, НУРТУЄ СОКАМИ, ГЕНЕРУЄ ЕНЕРГІЮ, АЛЕ ВІКУ ПІДВЛАЛНЕ УСЕ ЖИВЕ. А ТОЙ, ХТО ТУПО ЗАБОРОНЯЄ ОМОЛОДЖУВАТИ ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ - НЕХАЙ В ГРОЗУ ПОСТОЇТЬ ПІД ТАКИМИ ДЕРЕВАМИ - ТОЧНО ПОМУДРІШАЄ !
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