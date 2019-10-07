На волинській школі встановлять блискавкозахист
Сьогодні, 04:24
На будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Соловичі Турійського району влаштують систему блискавкозахисту.
Про це інформує Район.Бізнес.
Звіт про укладений договір на сервісі публічних закупівель Prozorro 25 червня опублікував відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації.
Вартість послуг – 45 036 гривень.
До кінця року роботи має виконати підприємство «АМіЛа».
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Про це інформує Район.Бізнес.
Звіт про укладений договір на сервісі публічних закупівель Prozorro 25 червня опублікував відділ освіти, молоді та спорту Турійської районної державної адміністрації.
Вартість послуг – 45 036 гривень.
До кінця року роботи має виконати підприємство «АМіЛа».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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