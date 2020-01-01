Сиротами залишилися п'ятеро дітей: у Луцьку від ускладнень коронавірусу померла породілля з Рівненщини





Про це Микола Костюкевич.



«Ганна Лазарівна йшла до пологового будинку міста Луцька, щоб народити донечку, але непідступною стала інфекційна хвороба, доця народилася завдяки кесаровому розтину здоровенькою і на даний час знаходиться в пологовому будинку. Лікарі майже шість днів боролися за життя, але на жаль у віці 39 років Ганна Лазарівна відійшла від цієї землі в іншій кращий край.



Сиротами залишилися три синочки та дві донечки, найменшій на день похорону лише шість деньочків», - написав Микола Костюкевич.



Він висловив співчуття чоловікові, дітям та усім рідним померлої й пообіцяв усіляко допомагати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 червня у лікарні в Боголюбах від ускладнень, спричинених COVID-19, померла 39-річна жителька Топілля з Млинівщини. Жінка напередодні народила дівчинку.Про це повідомив голова Підлозцівської ОТГ, що на Рівненщині,«Ганна Лазарівна йшла до пологового будинку міста Луцька, щоб народити донечку, але непідступною стала інфекційна хвороба, доця народилася завдяки кесаровому розтину здоровенькою і на даний час знаходиться в пологовому будинку. Лікарі майже шість днів боролися за життя, але на жаль у віці 39 років Ганна Лазарівна відійшла від цієї землі в іншій кращий край.Сиротами залишилися три синочки та дві донечки, найменшій на день похорону лише шість деньочків», - написав Микола Костюкевич.Він висловив співчуття чоловікові, дітям та усім рідним померлої й пообіцяв усіляко допомагати.

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