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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Сиротами залишилися п'ятеро дітей: у Луцьку від ускладнень коронавірусу померла породілля з Рівненщини

Сиротами залишилися п'ятеро дітей: у Луцьку від ускладнень коронавірусу померла породілля з Рівненщини
28 червня у лікарні в Боголюбах від ускладнень, спричинених COVID-19, померла 39-річна жителька Топілля з Млинівщини. Жінка напередодні народила дівчинку.

Про це повідомив голова Підлозцівської ОТГ, що на Рівненщині, Микола Костюкевич.

«Ганна Лазарівна йшла до пологового будинку міста Луцька, щоб народити донечку, але непідступною стала інфекційна хвороба, доця народилася завдяки кесаровому розтину здоровенькою і на даний час знаходиться в пологовому будинку. Лікарі майже шість днів боролися за життя, але на жаль у віці 39 років Ганна Лазарівна відійшла від цієї землі в іншій кращий край.

Сиротами залишилися три синочки та дві донечки, найменшій на день похорону лише шість деньочків», - написав Микола Костюкевич.

Він висловив співчуття чоловікові, дітям та усім рідним померлої й пообіцяв усіляко допомагати.

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Теги: коронавірус, породілля, Луцьк
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