У Луцьку чоловік викрав з двох магазинів мобільні телефони





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 18 грудня минулого року раніше судимий обвинувачений, перебуваючи у приміщенні магазину «Vodafone», що на вулиці Кравчука, 32а, викрав два мобільні телефони: «Xiaomi Mi 9 T 6/64 gb Flame Red» та «Xiaomi Mi 9 Life 6/64 gb Aurora Blue». З викраденим майном на суму 13 тисяч 748 гривень він вибіг з магазину.



Окрім того, наступного дня обвинувачений вчинив ще один злочин, вкравши мобільний телефон «Sаmsung SM-A505FZBUSEK (Galaxy А50) 4/64 GB DUAL SIM BLUE» в магазині на вулиці Лесі Українки, 67. Вартість викраденого – 6 тисяч 408 гривень.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років та одного місяця позбавлення волі.



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