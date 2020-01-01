У луцькому дитсадку – 4 випадки коронавірусу

У дитячому садку у Луцьку коронавірусну інфекцію виявили у 4 працівників.Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що станом на 30 червня COVID-19 виявили у музичного керівника, заступника директора, медсестри та помічника вихователя.Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. Дитсадок не працює з 24 червня.Нагадаємо, за останню добу у ЛуцькуЗагалом станом на 30 червня у місті виявили 481 випадок інфекції, в тому числі 11 летальних.