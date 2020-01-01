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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У луцькому дитсадку – 4 випадки коронавірусу

У луцькому дитсадку – 4 випадки коронавірусу
У дитячому садку у Луцьку коронавірусну інфекцію виявили у 4 працівників.

Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що станом на 30 червня COVID-19 виявили у музичного керівника, заступника директора, медсестри та помічника вихователя.

Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. Дитсадок не працює з 24 червня.

Нагадаємо, за останню добу у Луцьку зареєстрували 9 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом станом на 30 червня у місті виявили 481 випадок інфекції, в тому числі 11 летальних.

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Теги: дитсадок, Луцьк, коронавірус, хворі
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