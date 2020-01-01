У луцькому дитсадку – 4 випадки коронавірусу
Сьогодні, 12:56
У дитячому садку у Луцьку коронавірусну інфекцію виявили у 4 працівників.
Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що станом на 30 червня COVID-19 виявили у музичного керівника, заступника директора, медсестри та помічника вихователя.
Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. Дитсадок не працює з 24 червня.
Нагадаємо, за останню добу у Луцьку зареєстрували 9 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом станом на 30 червня у місті виявили 481 випадок інфекції, в тому числі 11 летальних.
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Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що станом на 30 червня COVID-19 виявили у музичного керівника, заступника директора, медсестри та помічника вихователя.
Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. Дитсадок не працює з 24 червня.
Нагадаємо, за останню добу у Луцьку зареєстрували 9 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом станом на 30 червня у місті виявили 481 випадок інфекції, в тому числі 11 летальних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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