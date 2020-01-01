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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На коронавірус захворів головний медик Волині

На коронавірус захворів головний медик Волині
Коронавірусну інфекцію діагностували у керівника управління охорони здоров'я Волинської ОДА.

Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак підтвердила, що чутки про хворобу в головного медика Волині – правдиві.

Нагадаємо, після звільнення попереднього керівника Ігоря Ващенюка виконувачем обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я став Валерій Руцький.

«Всі ми люди. Він також. Стан – стабільний. Знаходиться на амбулаторному лікуванні. Критичної ситуації немає», - зауважила Щербак.

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Теги: коронавірус, брифінг, Тетяна Щербак, Волинь, Валерій Руцький
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Коментарі 1
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Не пора чи на пенсію цьому дідусеві, скільки можна Руцькому сидіти у кріслі державного чиновника.
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