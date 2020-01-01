На коронавірус захворів головний медик Волині
Сьогодні, 12:57
Коронавірусну інфекцію діагностували у керівника управління охорони здоров'я Волинської ОДА.
Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак підтвердила, що чутки про хворобу в головного медика Волині – правдиві.
Нагадаємо, після звільнення попереднього керівника Ігоря Ващенюка виконувачем обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я став Валерій Руцький.
«Всі ми люди. Він також. Стан – стабільний. Знаходиться на амбулаторному лікуванні. Критичної ситуації немає», - зауважила Щербак.
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Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак підтвердила, що чутки про хворобу в головного медика Волині – правдиві.
Нагадаємо, після звільнення попереднього керівника Ігоря Ващенюка виконувачем обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я став Валерій Руцький.
«Всі ми люди. Він також. Стан – стабільний. Знаходиться на амбулаторному лікуванні. Критичної ситуації немає», - зауважила Щербак.
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Коментарі 1
Не пора чи на пенсію цьому дідусеві, скільки можна Руцькому сидіти у кріслі державного чиновника.
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