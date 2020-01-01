На коронавірус захворів головний медик Волині





Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак підтвердила, що чутки про хворобу в головного медика Волині – правдиві.



Нагадаємо, після звільнення попереднього керівника Ігоря Ващенюка виконувачем обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я став Валерій Руцький.



«Всі ми люди. Він також. Стан – стабільний. Знаходиться на амбулаторному лікуванні. Критичної ситуації немає», - зауважила Щербак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коронавірусну інфекцію діагностували у керівника управління охорони здоров'я Волинської ОДА.Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак підтвердила, що чутки про хворобу в головного медика Волині – правдиві.Нагадаємо, після звільнення попереднього керівникавиконувачем обов'язків начальника обласного управління охорони здоров'я став«Всі ми люди. Він також. Стан – стабільний. Знаходиться на амбулаторному лікуванні. Критичної ситуації немає», - зауважила Щербак.

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