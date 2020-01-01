У селі Коршів коронавірусом інфікувалися священник і прихожани





Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що COVID-19 виявили у священника, керівника церковного хору та касира церкви.



«Там зараз встановлюють коло контактних осіб. Про ці випадки повідомили голову сільради, надали необхідні рекомендації, проводять дезінфікуючі заходи», - відзначила посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кошів Луцького району коронавірусну інфекцію виявили у 3 людей.Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що COVID-19 виявили у священника, керівника церковного хору та касира церкви.«Там зараз встановлюють коло контактних осіб. Про ці випадки повідомили голову сільради, надали необхідні рекомендації, проводять дезінфікуючі заходи», - відзначила посадовиця.

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