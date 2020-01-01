У селі Коршів коронавірусом інфікувалися священник і прихожани
Сьогодні, 13:07
У селі Кошів Луцького району коронавірусну інфекцію виявили у 3 людей.
Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що COVID-19 виявили у священника, керівника церковного хору та касира церкви.
«Там зараз встановлюють коло контактних осіб. Про ці випадки повідомили голову сільради, надали необхідні рекомендації, проводять дезінфікуючі заходи», - відзначила посадовиця.
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Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що COVID-19 виявили у священника, керівника церковного хору та касира церкви.
«Там зараз встановлюють коло контактних осіб. Про ці випадки повідомили голову сільради, надали необхідні рекомендації, проводять дезінфікуючі заходи», - відзначила посадовиця.
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