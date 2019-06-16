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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА

Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Попри те, що у Волинській області щодня реєструють чималу кількість випадків коронавірусної інфекції, з початком літньої спеки дедалі більше краян виїздять на озера. В ОДА кажуть, що базам відпочинку відкритися не дозволяли.

Про це йшлося у вівторок, 30 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак нагадала, що, відповідно до рішення комісії ТЕБ та НС, в області не дозволили працювати закладам розміщення, тобто базам відпочинку, готелям тощо.

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«Ті заклади, які працюють, порушують постанову Кабміну та рішення комісії. До цього повинна братися Нацполіція і наводити лад», - сказала посадовиця.

На її думку, усі пляжі мають працювати згідно з дотриманням карантинних норм. Це, знову ж таки, повинна контролювати поліція і Держпродспоживслужба.

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Теги: озера, відпочинок, Волинь, коронавірус
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