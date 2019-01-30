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Просять спорудити міст через Стир, який сполучить Луцьк і Рованці

Просять спорудити міст через Стир, який сполучить Луцьк і Рованці
Просять облаштувати пішохідний міст у центральному парку Луцька через річку Стир.

Відповідну петицію сьогодні, 1 липня, зареєстрував Олександр Шум.

Автор петиції зауважує, що міст допоможе жителям села Рованці потрапляти у центр міста Луцька, що значно зменшить грошові витрати на транспорт та скоротить витрату часу на дорогу.

"До того ж, це посприяє будівництву на масиві с.Рованці та у вихідні дні допоможе розгрузити, так зване, Дубенське перехрестя.
Для зведення мосту вже є бетонні фундаменти, які були зведені ще при рядянській владі", - йдеться у тексті звернення.

Зауважимо, для того, щоб петиція потрапила на розгляд до Луцькради, вона має набрати щонайменше 300 голосів.

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Теги: Стир, міст, Рованці
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