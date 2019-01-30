Просять спорудити міст через Стир, який сполучить Луцьк і Рованці





Відповідну Олександр Шум.



Автор петиції зауважує, що міст допоможе жителям села Рованці потрапляти у центр міста Луцька, що значно зменшить грошові витрати на транспорт та скоротить витрату часу на дорогу.



"До того ж, це посприяє будівництву на масиві с.Рованці та у вихідні дні допоможе розгрузити, так зване, Дубенське перехрестя.

Для зведення мосту вже є бетонні фундаменти, які були зведені ще при рядянській владі", - йдеться у тексті звернення.



Зауважимо, для того, щоб петиція потрапила на розгляд до Луцькради, вона має набрати щонайменше 300 голосів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Просять облаштувати пішохідний міст у центральному парку Луцька через річку Стир.Відповідну петицію сьогодні, 1 липня, зареєструвавАвтор петиції зауважує, що міст допоможе жителям села Рованці потрапляти у центр міста Луцька, що значно зменшить грошові витрати на транспорт та скоротить витрату часу на дорогу."До того ж, це посприяє будівництву на масиві с.Рованці та у вихідні дні допоможе розгрузити, так зване, Дубенське перехрестя.Для зведення мосту вже є бетонні фундаменти, які були зведені ще при рядянській владі", - йдеться у тексті звернення.Зауважимо, для того, щоб петиція потрапила на розгляд до Луцькради, вона має набрати щонайменше 300 голосів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію