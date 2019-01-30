Просять спорудити міст через Стир, який сполучить Луцьк і Рованці
Сьогодні, 14:03
Просять облаштувати пішохідний міст у центральному парку Луцька через річку Стир.
Відповідну петицію сьогодні, 1 липня, зареєстрував Олександр Шум.
Автор петиції зауважує, що міст допоможе жителям села Рованці потрапляти у центр міста Луцька, що значно зменшить грошові витрати на транспорт та скоротить витрату часу на дорогу.
"До того ж, це посприяє будівництву на масиві с.Рованці та у вихідні дні допоможе розгрузити, так зване, Дубенське перехрестя.
Для зведення мосту вже є бетонні фундаменти, які були зведені ще при рядянській владі", - йдеться у тексті звернення.
Зауважимо, для того, щоб петиція потрапила на розгляд до Луцькради, вона має набрати щонайменше 300 голосів.
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Відповідну петицію сьогодні, 1 липня, зареєстрував Олександр Шум.
Автор петиції зауважує, що міст допоможе жителям села Рованці потрапляти у центр міста Луцька, що значно зменшить грошові витрати на транспорт та скоротить витрату часу на дорогу.
"До того ж, це посприяє будівництву на масиві с.Рованці та у вихідні дні допоможе розгрузити, так зване, Дубенське перехрестя.
Для зведення мосту вже є бетонні фундаменти, які були зведені ще при рядянській владі", - йдеться у тексті звернення.
Зауважимо, для того, щоб петиція потрапила на розгляд до Луцькради, вона має набрати щонайменше 300 голосів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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