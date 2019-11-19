У селі Зміїнець зіткнулися Audi та ВАЗ: шукають свідків аварії





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Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 червня близько 11 години. Легковик Audi A6 зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21070. Внаслідок чого двоє учасників автопригоди отримали тілесні ушкодження.



З метою повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження правоохоронці звертаються до громадян, котрі були свідками аварії, повідомити до поліції за номером телефону: 066-271-60-74 або 102. Зокрема, правоохоронці просять відгукнутися водія вантажного фургону білого кольору, котрий рухався позаду автомобіля Audi A6.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує свідків ДТП з потерпілими, яка трапилася у селі Зміїнець Луцького району.Про це повідомляє сектор комункації поліції Волині.Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригодаЛегковик Audi A6 зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21070. Внаслідок чого двоє учасників автопригоди отримали тілесні ушкодження.З метою повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження правоохоронці звертаються до громадян, котрі були свідками аварії, повідомити до поліції за номером телефону: 066-271-60-74 або 102. Зокрема, правоохоронці просять відгукнутися водія вантажного фургону білого кольору, котрий рухався позаду автомобіля Audi A6.

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