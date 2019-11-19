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У селі Зміїнець зіткнулися Audi та ВАЗ: шукають свідків аварії

У селі Зміїнець зіткнулися Audi та ВАЗ: шукають свідків аварії
Поліція розшукує свідків ДТП з потерпілими, яка трапилася у селі Зміїнець Луцького району.

Про це повідомляє сектор комункації поліції Волині.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 червня близько 11 години. Легковик Audi A6 зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21070. Внаслідок чого двоє учасників автопригоди отримали тілесні ушкодження.

З метою повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження правоохоронці звертаються до громадян, котрі були свідками аварії, повідомити до поліції за номером телефону: 066-271-60-74 або 102. Зокрема, правоохоронці просять відгукнутися водія вантажного фургону білого кольору, котрий рухався позаду автомобіля Audi A6.

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Теги: Луцький район, аварія, свідки, розшук
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