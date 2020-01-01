Волонтери закликають підтримати доньку загиблого військового з Волині

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.2 липня свої 7 років святкує. Вона є донькою військовослужбовця 24-ї механізованої бригади, який загинув поблизу села Кримське Луганської області восени 2016 року, захищаючи на Сході територіальну цілісність України. Мав добрі плани на майбутнє та сім’ю: дружину і четверо діток. Але, коли сказали йти захищати Батьківщину, він вчинив як справжній чоловік, батько: пішов виконувати свій священний обов’язок і на жаль, не повернувся. Вже майже 4 роки триває розслідування прокуратури, аби встановити обставини загибелі чоловіка та призначити допомогу багатодітній родині, що знаходиться у скруті.Дівчинка є в сім’ї найменшою дитиною і проживає зі всіма в селі у прикордонній смузі. Дівчинка росте активною, веселою та допитливою. Любить кататися на велосипеді, танцювати та малювати. Як і всі маленькі дітки, юна красуня любить дивитися мультфільми.Найбільш щасливі миті, які може пригадати дитина, пов’язані з волонтерськими поїздками. Дівчинці подобається, коли її з сім'єю запрошують до Луцька на з'їзди дружин та діток Небесного Легіону, адже там можна зустрітися зі старими друзями і познайомитися з новими. Тут діток завжди очікують цікаві розваги. Особливо запам’яталися Кароліні аніматори у костюмах фіксиків та пізнавальні конкурси.А ще, завдяки зусиллям волонтерів, вона подорожувала до Польщі, та Болгарії, де здійснилась її мрія покупатись в морі.Ситуація в Каролінки та інших дітей справді непроста. Вдова Тетяна Рупа, зітхаючи зазначає: «матеріально нам дуже важко, ми просто виживаємо, держава нам практично нічим не допомагає. Є борги. Державну компенсацію не виплатили досі. Житла власного не маємо теж. Живемо в моєї мами в одній по суті кімнатці, а в сусідніх проживають ще два мої брати». Тетяні не зручно розповідати в яких умовах вона живе.Тетянині брати часто бувають на підпитку і дітям через це приходиться перебувати під постійним стресом рідних дядьків. Один з братів набрався позики, і тепер дзвонять колектори з погрозами і принизливими пропозиціями «відробити борг за брата» тепер ще й до бідної вдови. А ще дітям не вистачає елементарного місця, і вчать всі уроки за одним столом. І зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди для родини Руп будуть актуальні.Під час пандемії всім дітям було складно теж. Четверо дітей перехворіло разом з Тетяною Іванівною. З усього негативу є маленький промінчик на зміни: нещодавно Устилузька міська рада поставила Рупу у чергу на житло першочергово.Зробити сюрприз Каролінці може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.ПРИВАТБАНК 4731-2191-2270-0804 (Рупа Тетяна Іванівна)Рупа Кароліна – 7 років (2.07.2013). Володимир-Волинський р-н. Зріст: 120; Розмір взуття: 30.