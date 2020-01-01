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Волонтери закликають підтримати доньку загиблого військового з Волині

Волонтери закликають підтримати доньку загиблого військового з Волині
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

2 липня свої 7 років святкує Кароліна Рупа. Вона є донькою військовослужбовця 24-ї механізованої бригади Віктора Миколайовича Рупи, який загинув поблизу села Кримське Луганської області восени 2016 року, захищаючи на Сході територіальну цілісність України. Мав добрі плани на майбутнє та сім’ю: дружину і четверо діток. Але, коли сказали йти захищати Батьківщину, він вчинив як справжній чоловік, батько: пішов виконувати свій священний обов’язок і на жаль, не повернувся. Вже майже 4 роки триває розслідування прокуратури, аби встановити обставини загибелі чоловіка та призначити допомогу багатодітній родині, що знаходиться у скруті.

Дівчинка є в сім’ї найменшою дитиною і проживає зі всіма в селі у прикордонній смузі. Дівчинка росте активною, веселою та допитливою. Любить кататися на велосипеді, танцювати та малювати. Як і всі маленькі дітки, юна красуня любить дивитися мультфільми.

Найбільш щасливі миті, які може пригадати дитина, пов’язані з волонтерськими поїздками. Дівчинці подобається, коли її з сім'єю запрошують до Луцька на з'їзди дружин та діток Небесного Легіону, адже там можна зустрітися зі старими друзями і познайомитися з новими. Тут діток завжди очікують цікаві розваги. Особливо запам’яталися Кароліні аніматори у костюмах фіксиків та пізнавальні конкурси.

А ще, завдяки зусиллям волонтерів, вона подорожувала до Польщі, та Болгарії, де здійснилась її мрія покупатись в морі.

Ситуація в Каролінки та інших дітей справді непроста. Вдова Тетяна Рупа, зітхаючи зазначає: «матеріально нам дуже важко, ми просто виживаємо, держава нам практично нічим не допомагає. Є борги. Державну компенсацію не виплатили досі. Житла власного не маємо теж. Живемо в моєї мами в одній по суті кімнатці, а в сусідніх проживають ще два мої брати». Тетяні не зручно розповідати в яких умовах вона живе.

Тетянині брати часто бувають на підпитку і дітям через це приходиться перебувати під постійним стресом рідних дядьків. Один з братів набрався позики, і тепер дзвонять колектори з погрозами і принизливими пропозиціями «відробити борг за брата» тепер ще й до бідної вдови. А ще дітям не вистачає елементарного місця, і вчать всі уроки за одним столом. І зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди для родини Руп будуть актуальні.

Під час пандемії всім дітям було складно теж. Четверо дітей перехворіло разом з Тетяною Іванівною. З усього негативу є маленький промінчик на зміни: нещодавно Устилузька міська рада поставила Рупу у чергу на житло першочергово.

Зробити сюрприз Каролінці може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.

Фінансово підтримати родину:
ПРИВАТБАНК 4731-2191-2270-0804 (Рупа Тетяна Іванівна)
Інформація для благодійників: Рупа Кароліна – 7 років (2.07.2013). Володимир-Волинський р-н. Зріст: 120; Розмір взуття: 30.

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Теги: діти небесного легіону, волонтери, свято, день народження
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