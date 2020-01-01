У Ківерцях коронавірусом інфікувалися п’ятеро працівників школи
Сьогодні, 14:10
Серед працівників школи №3 міста Ківерці виявили 5 хворих на коронавірус.
Про це стало відомо сьогодні, 2 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що ситуація у Ківерцівському районі залишається непростою. Так, лише за останню добу в районі коронавірус підтвердили методом ПЛР у 18 людей.
За її словами, окрім 5 випадків серед працівників школи, за весь період зафіксували також 4 випадки інфікування у селі Журавичі (ймовірно, йдеться про пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства), поодинокі випадки серед працівників газового господарства району, Укртелекому та Ківерцівського районного суду.
Загалом рівень захворюваності в області Тетяна Щербак назвала критично високим.
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Про це стало відомо сьогодні, 2 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що ситуація у Ківерцівському районі залишається непростою. Так, лише за останню добу в районі коронавірус підтвердили методом ПЛР у 18 людей.
За її словами, окрім 5 випадків серед працівників школи, за весь період зафіксували також 4 випадки інфікування у селі Журавичі (ймовірно, йдеться про пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства), поодинокі випадки серед працівників газового господарства району, Укртелекому та Ківерцівського районного суду.
Загалом рівень захворюваності в області Тетяна Щербак назвала критично високим.
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