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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Ківерцях коронавірусом інфікувалися п’ятеро працівників школи

У Ківерцях коронавірусом інфікувалися п’ятеро працівників школи
Серед працівників школи №3 міста Ківерці виявили 5 хворих на коронавірус.

Про це стало відомо сьогодні, 2 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що ситуація у Ківерцівському районі залишається непростою. Так, лише за останню добу в районі коронавірус підтвердили методом ПЛР у 18 людей.

За її словами, окрім 5 випадків серед працівників школи, за весь період зафіксували також 4 випадки інфікування у селі Журавичі (ймовірно, йдеться про пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства), поодинокі випадки серед працівників газового господарства району, Укртелекому та Ківерцівського районного суду.

Загалом рівень захворюваності в області Тетяна Щербак назвала критично високим.

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Теги: Ківерці, коронавірус, працівники школи
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