У ресторації «Брама» – нове меню*
Сьогодні, 15:30
Відвідувачам ресторації «Брама у світ смаків» у Луцьку пропонують оновлене меню, скуштувати страви з якого можна на літній терасі закладу.
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Про це повідомляє адміністрація ресторації.
«Друзі, ми дуже скучили за вами та чекаємо довгоочікуваної зустрічі на літній терасі ресторації «Брама у світ смаків».
Ми зустрінемо вас оновленим меню, у якому зберегли усі ваші улюблені страви та додали новинки, серед різноманіття яких Ви знайдете власні смакові пристрасті», – переконують у закладі.
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Переглянути меню Ви можете за посиланням - https://bit.ly/restoratsiiabrama.
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⠀
Про це повідомляє адміністрація ресторації.
«Друзі, ми дуже скучили за вами та чекаємо довгоочікуваної зустрічі на літній терасі ресторації «Брама у світ смаків».
Ми зустрінемо вас оновленим меню, у якому зберегли усі ваші улюблені страви та додали новинки, серед різноманіття яких Ви знайдете власні смакові пристрасті», – переконують у закладі.
⠀
Переглянути меню Ви можете за посиланням - https://bit.ly/restoratsiiabrama.
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