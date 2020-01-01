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У ресторації «Брама» – нове меню*

У ресторації «Брама» – нове меню*
Відвідувачам ресторації «Брама у світ смаків» у Луцьку пропонують оновлене меню, скуштувати страви з якого можна на літній терасі закладу.

Про це повідомляє адміністрація ресторації.

«Друзі, ми дуже скучили за вами та чекаємо довгоочікуваної зустрічі на літній терасі ресторації «Брама у світ смаків».

Ми зустрінемо вас оновленим меню, у якому зберегли усі ваші улюблені страви та додали новинки, серед різноманіття яких Ви знайдете власні смакові пристрасті», – переконують у закладі.

Переглянути меню Ви можете за посиланням - https://bit.ly/restoratsiiabrama.

У ресторації «Брама» – нове меню*

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Теги: Брама у світ смаків, Луцьк, реклама, літня тераса, оновлене меню
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