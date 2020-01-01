У ресторації «Брама» – нове меню*



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Про це повідомляє адміністрація ресторації.



«Друзі, ми дуже скучили за вами та чекаємо довгоочікуваної зустрічі на літній терасі ресторації «Брама у світ смаків».



Ми зустрінемо вас оновленим меню, у якому зберегли усі ваші улюблені страви та додали новинки, серед різноманіття яких Ви знайдете власні смакові пристрасті», – переконують у закладі.

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Переглянути меню Ви можете за посиланням -





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відвідувачам ресторації «Брама у світ смаків» у Луцьку пропонують оновлене меню, скуштувати страви з якого можна на літній терасі закладу.Про це повідомляє адміністрація ресторації.«Друзі, ми дуже скучили за вами та чекаємо довгоочікуваної зустрічі на літній терасі ресторації «Брама у світ смаків».Ми зустрінемо вас оновленим меню, у якому зберегли усі ваші улюблені страви та додали новинки, серед різноманіття яких Ви знайдете власні смакові пристрасті», – переконують у закладі.Переглянути меню Ви можете за посиланням - https://bit.ly/restoratsiiabrama

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