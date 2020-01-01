Очільник управління охорони здоров’я Волині, у якого виявили коронавірус, одужує
Сьогодні, 13:08
Керівник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Валерій Руцький, у якого виявили коронавірус, вже почувається краще.
Про це йшлося сьогодні, 6 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що сьогодні, 6 липня, мала телефонну розмову з Валерієм Руцьким, підчас якої він повідомив, що його самопочуття значно покращилося.
«Іде на одужання», - додала посадовиця.
Зауважимо, станом на 6 липня в області загалом зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 – серед дітей та 417 – серед медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби, в тому числі померли троє медичних працівників.
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Про це йшлося сьогодні, 6 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що сьогодні, 6 липня, мала телефонну розмову з Валерієм Руцьким, підчас якої він повідомив, що його самопочуття значно покращилося.
«Іде на одужання», - додала посадовиця.
Зауважимо, станом на 6 липня в області загалом зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 – серед дітей та 417 – серед медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби, в тому числі померли троє медичних працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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