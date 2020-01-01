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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Очільник управління охорони здоров’я Волині, у якого виявили коронавірус, одужує

Очільник управління охорони здоров’я Волині, у якого виявили коронавірус, одужує
Керівник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Валерій Руцький, у якого виявили коронавірус, вже почувається краще.

Про це йшлося сьогодні, 6 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що сьогодні, 6 липня, мала телефонну розмову з Валерієм Руцьким, підчас якої він повідомив, що його самопочуття значно покращилося.

«Іде на одужання», - додала посадовиця.

Зауважимо, станом на 6 липня в області загалом зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 – серед дітей та 417 – серед медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби, в тому числі померли троє медичних працівників.

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Теги: коронавірус, Волинь, Тетяна Щербак, статистика, брифінг, Валерій Руцький
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