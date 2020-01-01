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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Через коронавірус серед працівників у відділенні «Волиньгазу» на Волині обмежили роботу

Через коронавірус серед працівників у відділенні «Волиньгазу» на Волині обмежили роботу
У Ратнівському відділенні ПАТ «Волиньгаз» на коронавірус захворіли п’ятеро працівників. Один вже одужав.

Про це йшлося сьогодні, 6 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що у Ратному залишаються активними ще три спалахи. Йдеться, зокрема про ратнівську рай лікарню (усього 9 випадків, але дві особи вже одужали), ТОВ «Спільний ліс» (3 випадки, але 2 особи вже одужали) та відділення «Волиньгазу» (загалом 5 випадків, 1 людина вже одужала).

За її словами, на самоізоляції перебуває 15 інженерно-технічних працівників підприємства, призупинили роботу технічного обслуговування, ввели дистанційну робота для працівників, здійснюється дезінфекція транспортних засобів. Цілодобова тут зараз працює лише аварійно-диспетчерська служба.

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Теги: коронавірус, Ратне, Волиньгаз, Тетяна Щербак
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