У місті на Волині перевірили магазини, салони краси та кафе: які порушення карантину виявили

Робочі групи у Нововолинську щоденно здійснюють обстеження закладів торгівлі та громадського харчування, салонів краси та косметології міста на предмет дотримання санітарних норм у період карантину.Такі заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусної хвороби серед працівників та відвідувачів цих закладів, йдеться на сайті мерії.Станом на 6 липня робочі групи обстежили 240 об’єктів, 23 із них – повторно. Більшість підприємців дотримуються вимог, проте, трапляються випадки порушень. Найбільш поширені:- відсутність температурного скринінгу працівників;- недотримання маскового режиму відвідувачами та працівниками;- відсутність антисептика для відвідувачів;- відсутність централізованого збору використаних ЗІЗ і їх утилізації;- відсутність поточного прибирання поверхонь, до яких торкаються клієнти, дезінфекційних засобів для вологого прибирання приміщень та робочих поверхонь, дезінфекції інструментів;- відсутність п’ятиденного запасу ЗІЗ та дезінфікуючих засобів;- недостатньо інформації про обмеження в період дії карантину;недотримання безпечної дистанції.У ході обстежень продавцям та суб’єктам господарської діяльності надають пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Також працівники Держпродспоживслужби складають протоколи про адміністративне правопорушення на підприємців, які не дотримуються санітарних норм під час карантину.