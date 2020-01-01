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Її тато загинув в Іловайському котлі: закликають привітати з днем народження доньку волинського Героя

Її тато загинув в Іловайському котлі: закликають привітати з днем народження доньку волинського Героя
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

7 липня 15-й день народження відзначає Іоанна Данилевич. Тато дівчинки Роман Данилевич служив у 51-їй бригаді оператором-топогеодезистом. Загинув Герой на День Незалежності Вітчизни – 24 серпня 2014 року в Іловайському котлі. В цей день по позиціям українських мінометників біля с. Мелітопіль було завдано потужного удару російськими окупантами, в результаті якого було влучено у вантажівку ГАЗ-66, в якому знаходилися артилерійські боєприпаси. Під час спроби загасити полум’я, вантажівка вибухнула.
Родина Данилевичів два тижні шукала тіло Романа. Шлях додому був довгий. Морг Старобешево, морг Волновахи (в якому тіло сплутали і передали замість Мелітополя, куди поїхав брат на опізнання, в Маріуполь), морг Маріуполя, морг Дніпра... Поховали його в рідному селі – біля Ковеля.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

В пам’яті своїх земляків Роман Данилевич залишився доброю, чуйною, справедливою людиною, він завжди був готовий прийти на допомогу у важку хвилину. Він не став ухилятися від мобілізації, тому що добре розумів: Україну необхідно рятувати. Ковельська міська рада прийняла рішення присвоїти новозбудованій вулиці в районі вулиці Лісової ім'я Романа Данилевича.

Його донечка Іваночка сьогодні розповідає: «Там, далеко від дому, татко постійно тужив за своїм рідним краєм та близькими людьми, тому постійно зідзвонювався зі своїми батьками, та безмежно радів, коли чув в слухавці милий його серцю голос дружини. Останній свій дзвінок татко зробив фактично напередодні власної смерті. Розпитував, що хорошого у мене, чи не ображає хтось. Просив слухатися маму та берегти її».

Тому дівчинці довелося рано подорослішати. Кожного дня вона намагалася підтримати та розрадити свою маму. Нині Іванка вже закінчила 9-й клас Волинського обласного військового ліцею ім. Героїв Небесної Сотні.

У майбутньому дівчинка хоче стати психологом. Веде активний спосіб життя, займається спортом. Вивчає англійську мову. У вільний час полюбляє малювати.

Іваночка любить мандрувати. Завдяки волонтерам вона мала можливість побувати в рамках психологічної реабілітації в Ізраїлі, Німеччині та Франції.

Юна патріотка поділилася своїми мріями щодо розвитку України. Вона дуже хоче, щоб талановиті, неповторні українці жили у мирі та в достатку. Також Іоанна розповідає, що любить тваринок, особливо котиків та песиків. А в дома у неї є папуга Кеша.

Іванна обожнює слухати музику. З відомих людей вона б хотіла зустрітися із зіркою Надією Дорофеєвою, їй подобається її стиль у музиці та одязі.

Кожен з нас може посприяти, щоб 15-й день народження юної красуні став справді незабутнім! Зробити сюрприз Іванці може кожен на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.

Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі посиланням: http://memorybook.org.ua/5/danilevich.htm

Інформація для благодійників: Данилевич Іоанна – 15 років (7.07.2005). м. Ковель. Одяг: 168; взуття: 39.

Фінансово підтримати родину: 5167-4900-3191-7108 (Данилевич Ольга Василівна, ПриватБанк).

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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