Її тато загинув в Іловайському котлі: закликають привітати з днем народження доньку волинського Героя
Сьогодні, 10:20
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
7 липня 15-й день народження відзначає Іоанна Данилевич. Тато дівчинки Роман Данилевич служив у 51-їй бригаді оператором-топогеодезистом. Загинув Герой на День Незалежності Вітчизни – 24 серпня 2014 року в Іловайському котлі. В цей день по позиціям українських мінометників біля с. Мелітопіль було завдано потужного удару російськими окупантами, в результаті якого було влучено у вантажівку ГАЗ-66, в якому знаходилися артилерійські боєприпаси. Під час спроби загасити полум’я, вантажівка вибухнула.
Родина Данилевичів два тижні шукала тіло Романа. Шлях додому був довгий. Морг Старобешево, морг Волновахи (в якому тіло сплутали і передали замість Мелітополя, куди поїхав брат на опізнання, в Маріуполь), морг Маріуполя, морг Дніпра... Поховали його в рідному селі – біля Ковеля.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
В пам’яті своїх земляків Роман Данилевич залишився доброю, чуйною, справедливою людиною, він завжди був готовий прийти на допомогу у важку хвилину. Він не став ухилятися від мобілізації, тому що добре розумів: Україну необхідно рятувати. Ковельська міська рада прийняла рішення присвоїти новозбудованій вулиці в районі вулиці Лісової ім'я Романа Данилевича.
Його донечка Іваночка сьогодні розповідає: «Там, далеко від дому, татко постійно тужив за своїм рідним краєм та близькими людьми, тому постійно зідзвонювався зі своїми батьками, та безмежно радів, коли чув в слухавці милий його серцю голос дружини. Останній свій дзвінок татко зробив фактично напередодні власної смерті. Розпитував, що хорошого у мене, чи не ображає хтось. Просив слухатися маму та берегти її».
Тому дівчинці довелося рано подорослішати. Кожного дня вона намагалася підтримати та розрадити свою маму. Нині Іванка вже закінчила 9-й клас Волинського обласного військового ліцею ім. Героїв Небесної Сотні.
У майбутньому дівчинка хоче стати психологом. Веде активний спосіб життя, займається спортом. Вивчає англійську мову. У вільний час полюбляє малювати.
Іваночка любить мандрувати. Завдяки волонтерам вона мала можливість побувати в рамках психологічної реабілітації в Ізраїлі, Німеччині та Франції.
Юна патріотка поділилася своїми мріями щодо розвитку України. Вона дуже хоче, щоб талановиті, неповторні українці жили у мирі та в достатку. Також Іоанна розповідає, що любить тваринок, особливо котиків та песиків. А в дома у неї є папуга Кеша.
Іванна обожнює слухати музику. З відомих людей вона б хотіла зустрітися із зіркою Надією Дорофеєвою, їй подобається її стиль у музиці та одязі.
Кожен з нас може посприяти, щоб 15-й день народження юної красуні став справді незабутнім! Зробити сюрприз Іванці може кожен на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.
Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі посиланням: http://memorybook.org.ua/5/danilevich.htm
Інформація для благодійників: Данилевич Іоанна – 15 років (7.07.2005). м. Ковель. Одяг: 168; взуття: 39.
Фінансово підтримати родину: 5167-4900-3191-7108 (Данилевич Ольга Василівна, ПриватБанк).
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
7 липня 15-й день народження відзначає Іоанна Данилевич. Тато дівчинки Роман Данилевич служив у 51-їй бригаді оператором-топогеодезистом. Загинув Герой на День Незалежності Вітчизни – 24 серпня 2014 року в Іловайському котлі. В цей день по позиціям українських мінометників біля с. Мелітопіль було завдано потужного удару російськими окупантами, в результаті якого було влучено у вантажівку ГАЗ-66, в якому знаходилися артилерійські боєприпаси. Під час спроби загасити полум’я, вантажівка вибухнула.
Родина Данилевичів два тижні шукала тіло Романа. Шлях додому був довгий. Морг Старобешево, морг Волновахи (в якому тіло сплутали і передали замість Мелітополя, куди поїхав брат на опізнання, в Маріуполь), морг Маріуполя, морг Дніпра... Поховали його в рідному селі – біля Ковеля.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
В пам’яті своїх земляків Роман Данилевич залишився доброю, чуйною, справедливою людиною, він завжди був готовий прийти на допомогу у важку хвилину. Він не став ухилятися від мобілізації, тому що добре розумів: Україну необхідно рятувати. Ковельська міська рада прийняла рішення присвоїти новозбудованій вулиці в районі вулиці Лісової ім'я Романа Данилевича.
Його донечка Іваночка сьогодні розповідає: «Там, далеко від дому, татко постійно тужив за своїм рідним краєм та близькими людьми, тому постійно зідзвонювався зі своїми батьками, та безмежно радів, коли чув в слухавці милий його серцю голос дружини. Останній свій дзвінок татко зробив фактично напередодні власної смерті. Розпитував, що хорошого у мене, чи не ображає хтось. Просив слухатися маму та берегти її».
Тому дівчинці довелося рано подорослішати. Кожного дня вона намагалася підтримати та розрадити свою маму. Нині Іванка вже закінчила 9-й клас Волинського обласного військового ліцею ім. Героїв Небесної Сотні.
У майбутньому дівчинка хоче стати психологом. Веде активний спосіб життя, займається спортом. Вивчає англійську мову. У вільний час полюбляє малювати.
Іваночка любить мандрувати. Завдяки волонтерам вона мала можливість побувати в рамках психологічної реабілітації в Ізраїлі, Німеччині та Франції.
Юна патріотка поділилася своїми мріями щодо розвитку України. Вона дуже хоче, щоб талановиті, неповторні українці жили у мирі та в достатку. Також Іоанна розповідає, що любить тваринок, особливо котиків та песиків. А в дома у неї є папуга Кеша.
Іванна обожнює слухати музику. З відомих людей вона б хотіла зустрітися із зіркою Надією Дорофеєвою, їй подобається її стиль у музиці та одязі.
Кожен з нас може посприяти, щоб 15-й день народження юної красуні став справді незабутнім! Зробити сюрприз Іванці може кожен на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.
Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі посиланням: http://memorybook.org.ua/5/danilevich.htm
Інформація для благодійників: Данилевич Іоанна – 15 років (7.07.2005). м. Ковель. Одяг: 168; взуття: 39.
Фінансово підтримати родину: 5167-4900-3191-7108 (Данилевич Ольга Василівна, ПриватБанк).
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