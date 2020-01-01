Її тато загинув в Іловайському котлі: закликають привітати з днем народження доньку волинського Героя

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.7 липня 15-й день народження відзначає. Тато дівчинки Рслужив у 51-їй бригаді оператором-топогеодезистом. Загинув Герой на День Незалежності Вітчизни – 24 серпня 2014 року в Іловайському котлі. В цей день по позиціям українських мінометників біля с. Мелітопіль було завдано потужного удару російськими окупантами, в результаті якого було влучено у вантажівку ГАЗ-66, в якому знаходилися артилерійські боєприпаси. Під час спроби загасити полум’я, вантажівка вибухнула.Родина Данилевичів два тижні шукала тіло Романа. Шлях додому був довгий. Морг Старобешево, морг Волновахи (в якому тіло сплутали і передали замість Мелітополя, куди поїхав брат на опізнання, в Маріуполь), морг Маріуполя, морг Дніпра... Поховали його в рідному селі – біля Ковеля.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.В пам’яті своїх земляків Роман Данилевич залишився доброю, чуйною, справедливою людиною, він завжди був готовий прийти на допомогу у важку хвилину. Він не став ухилятися від мобілізації, тому що добре розумів: Україну необхідно рятувати. Ковельська міська рада прийняла рішення присвоїти новозбудованій вулиці в районі вулиці Лісової ім'я Романа Данилевича.Його донечка Іваночка сьогодні розповідає: «Там, далеко від дому, татко постійно тужив за своїм рідним краєм та близькими людьми, тому постійно зідзвонювався зі своїми батьками, та безмежно радів, коли чув в слухавці милий його серцю голос дружини. Останній свій дзвінок татко зробив фактично напередодні власної смерті. Розпитував, що хорошого у мене, чи не ображає хтось. Просив слухатися маму та берегти її».Тому дівчинці довелося рано подорослішати. Кожного дня вона намагалася підтримати та розрадити свою маму. Нині Іванка вже закінчила 9-й клас Волинського обласного військового ліцею ім. Героїв Небесної Сотні.У майбутньому дівчинка хоче стати психологом. Веде активний спосіб життя, займається спортом. Вивчає англійську мову. У вільний час полюбляє малювати.Іваночка любить мандрувати. Завдяки волонтерам вона мала можливість побувати в рамках психологічної реабілітації в Ізраїлі, Німеччині та Франції.Юна патріотка поділилася своїми мріями щодо розвитку України. Вона дуже хоче, щоб талановиті, неповторні українці жили у мирі та в достатку. Також Іоанна розповідає, що любить тваринок, особливо котиків та песиків. А в дома у неї є папуга Кеша.Іванна обожнює слухати музику. З відомих людей вона б хотіла зустрітися із зіркою Надією Дорофеєвою, їй подобається її стиль у музиці та одязі.Кожен з нас може посприяти, щоб 15-й день народження юної красуні став справді незабутнім! Зробити сюрприз Іванці може кожен на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі посиланням: http://memorybook.org.ua/5/danilevich.htmДанилевич Іоанна – 15 років (7.07.2005). м. Ковель. Одяг: 168; взуття: 39.Фінансово підтримати родину: 5167-4900-3191-7108 (Данилевич Ольга Василівна, ПриватБанк).