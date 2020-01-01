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8 липня на Волині: гортаючи календар

8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, бізнесмен Олександр Свирида.

Також день народження 8 липня у колишнього заступника прокурора Волинської області Володимира Веселухи та ексдиректора Луцького залізничного вокзалу Ірини Бас.

Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Петро, Давид, Єфросинія.

Бажаємо міцного здоров’я, достатку й успіхів у всіх починаннях.

8 липня 1941 року Волинську область повністю окупували гітлерівці.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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