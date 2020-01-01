Показали, як ремонтують одну з найбільших прибудинкових територій у Луцьку. ФОТО





З міського бюджету на капітальне оновлення двору виділили майже 5 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті



«Двір був в такому стані, що неможливо було проїхати. Після ремонту все зміниться. Його повністю викладуть тротуарною плиткою, адже в разі аварійної ситуації її можна легко вкласти на місце. Передбачено встановлення контейнерних майданчиків, розширення паркомісць, дитяче та спортивне обладнання, а також LED-освітлення», – розповів Ігор Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку ремонтують одну з найбільших прибудинкових територій міста, що об’єднує будинки вулиць Декабристів, 29, 31, Митрополита Андрея Шептицького, 32, 34 та проспекту Відродження, 5.З міського бюджету на капітальне оновлення двору виділили майже 5 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті Луцькради «Двір був в такому стані, що неможливо було проїхати. Після ремонту все зміниться. Його повністю викладуть тротуарною плиткою, адже в разі аварійної ситуації її можна легко вкласти на місце. Передбачено встановлення контейнерних майданчиків, розширення паркомісць, дитяче та спортивне обладнання, а також LED-освітлення», – розповів

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