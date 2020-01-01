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Показали, як ремонтують одну з найбільших прибудинкових територій у Луцьку. ФОТО

Показали, як ремонтують одну з найбільших прибудинкових територій у Луцьку. ФОТО
У Луцьку ремонтують одну з найбільших прибудинкових територій міста, що об’єднує будинки вулиць Декабристів, 29, 31, Митрополита Андрея Шептицького, 32, 34 та проспекту Відродження, 5.

З міського бюджету на капітальне оновлення двору виділили майже 5 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті Луцькради.

«Двір був в такому стані, що неможливо було проїхати. Після ремонту все зміниться. Його повністю викладуть тротуарною плиткою, адже в разі аварійної ситуації її можна легко вкласти на місце. Передбачено встановлення контейнерних майданчиків, розширення паркомісць, дитяче та спортивне обладнання, а також LED-освітлення», – розповів Ігор Поліщук.

Показали, як ремонтують одну з найбільших прибудинкових територій у Луцьку. ФОТО
Показали, як ремонтують одну з найбільших прибудинкових територій у Луцьку. ФОТО
Показали, як ремонтують одну з найбільших прибудинкових територій у Луцьку. ФОТО
Показали, як ремонтують одну з найбільших прибудинкових територій у Луцьку. ФОТО

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Теги: двір, ремонт, Декабристів, Відродження
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