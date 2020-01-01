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У Польщі шукають 70 українців, які перетнули кордон і не доїхали до роботодавця

У Польщі шукають 70 українців, які перетнули кордон і не доїхали до роботодавця
Громадяни України заїхали до Польщі ще місяць тому з метою працевлаштування в сільському господарстві, однак до місця, де мали виконувати роботу, так і не прибули.

Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт 24wspolnota.pl.

Відтак, вони порушили режим карантину й не пройшли тестів на коронавірус. Відомо, що всі 70 українців перетнули кордон в Медиці на підставі запрошення до роботи в одному з господарств в місцевості Острув Любельський. Там вони мали відбувати умовний карантин, працюючи одночасно в полі.

За інформацією місцевої поліції, пошуки цих громадян України тривають, однак поки що їхнє місцезнаходження встановити не вдалося.

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Теги: Польща, пошук, кордон, українці
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