У Польщі шукають 70 українців, які перетнули кордон і не доїхали до роботодавця





Про це повідомляє



Відтак, вони порушили режим карантину й не пройшли тестів на коронавірус. Відомо, що всі 70 українців перетнули кордон в Медиці на підставі запрошення до роботи в одному з господарств в місцевості Острув Любельський. Там вони мали відбувати умовний карантин, працюючи одночасно в полі.



За інформацією місцевої поліції, пошуки цих громадян України тривають, однак поки що їхнє місцезнаходження встановити не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадяни України заїхали до Польщі ще місяць тому з метою працевлаштування в сільському господарстві, однак до місця, де мали виконувати роботу, так і не прибули.Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт 24wspolnota.pl.Відтак, вони порушили режим карантину й не пройшли тестів на коронавірус. Відомо, що всі 70 українців перетнули кордон в Медиці на підставі запрошення до роботи в одному з господарств в місцевості Острув Любельський. Там вони мали відбувати умовний карантин, працюючи одночасно в полі.За інформацією місцевої поліції, пошуки цих громадян України тривають, однак поки що їхнє місцезнаходження встановити не вдалося.

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