Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 липня





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському – без опадів. У Маневичах, Любешеві, Світязі очікують дощову погоду за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +14…+15 градусів, удень підніметься до +27…+29. Вітер південний, західний, південно-західний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікують мінливу хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 10 липня, на Волині буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському – без опадів. У Маневичах, Любешеві, Світязі очікують дощову погоду за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +14…+15 градусів, удень підніметься до +27…+29. Вітер південний, західний, південно-західний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікують мінливу хмарність, місцями – дощ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію