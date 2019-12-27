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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 липня
У п’ятницю, 10 липня, на Волині буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському – без опадів. У Маневичах, Любешеві, Світязі очікують дощову погоду за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +14…+15 градусів, удень підніметься до +27…+29. Вітер південний, західний, південно-західний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікують мінливу хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз, погода, синоптики, Волинь
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