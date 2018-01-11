У місті на Волині невідомі понівечили тренажерний майданчик. ФОТО





Про це інформують на сайті



Найімовірніше, що це зробили вночі, цілеспрямовано використовуючи кусок бетону.



"Громадо, не стійте осторонь подібних дій, відразу телефонуйте в поліцію.



Дякуємо небайдужим рожищанам, які добросовісно повідомляють про порушення, роблять зауваження, та просто залишаються людьми!", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище невідомі розбили заглушки та понівечили елементи на тренажерному майданчику під відкритим небом.Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради Найімовірніше, що це зробили вночі, цілеспрямовано використовуючи кусок бетону."Громадо, не стійте осторонь подібних дій, відразу телефонуйте в поліцію.Дякуємо небайдужим рожищанам, які добросовісно повідомляють про порушення, роблять зауваження, та просто залишаються людьми!", - йдеться в повідомленні.

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