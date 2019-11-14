У місті на Волині вночі трапилась аварія з постраждалими
Сьогодні, 09:23
У Володимирі-Волинському неподалік залізничного переїзду перекинулося авто.
Аварія трапилась 10-го липня близько 01:30 на вулиці Ковельській, - пише Буг.
Зазначають, що легковик світлого кольору (марка поки невідома) перекинувся на дах. Фото з місця події опублікували в спільноті tvoe_v_v.
За інформацією спільноти, унаслідок аварії постраждало двоє пасажирів. Одного госпіталізували в місцеву лікарню.
Подробиці події – згодом.
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Аварія трапилась 10-го липня близько 01:30 на вулиці Ковельській, - пише Буг.
Зазначають, що легковик світлого кольору (марка поки невідома) перекинувся на дах. Фото з місця події опублікували в спільноті tvoe_v_v.
За інформацією спільноти, унаслідок аварії постраждало двоє пасажирів. Одного госпіталізували в місцеву лікарню.
Подробиці події – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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