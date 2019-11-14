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У місті на Волині вночі трапилась аварія з постраждалими

У місті на Волині вночі трапилась аварія з постраждалими
У Володимирі-Волинському неподалік залізничного переїзду перекинулося авто.

Аварія трапилась 10-го липня близько 01:30 на вулиці Ковельській, - пише Буг.

Зазначають, що легковик світлого кольору (марка поки невідома) перекинувся на дах. Фото з місця події опублікували в спільноті tvoe_v_v.

За інформацією спільноти, унаслідок аварії постраждало двоє пасажирів. Одного госпіталізували в місцеву лікарню.

Подробиці події – згодом.

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Теги: аварія, Володимир-Волинський
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