У місті на Волині вночі трапилась аварія з постраждалими





Аварія трапилась 10-го липня близько 01:30 на вулиці Ковельській, - пише

Зазначають, що легковик світлого кольору (марка поки невідома) перекинувся на дах. Фото з місця події опублікували в спільноті tvoe_v_v.



За інформацією спільноти, унаслідок аварії постраждало двоє пасажирів. Одного госпіталізували в місцеву лікарню.



Подробиці події – згодом.

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Зазначають, що легковик світлого кольору (марка поки невідома) перекинувся на дах. Фото з місця події опублікували в спільноті tvoe_v_v.За інформацією спільноти, унаслідок аварії постраждало двоє пасажирів. Одного госпіталізували в місцеву лікарню.Подробиці події – згодом.

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