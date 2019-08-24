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У Луцьку знесуть занедбані сараї, гаражі та огорожі. ФОТО

У Луцьку знесуть занедбані сараї, гаражі та огорожі. ФОТО
Інспектори департаменту муніципальної варти обстежили прибудинкові території будинків №51 та 57 на вул. Львівській та виявили занедбані сараї.

Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.

До слова, дерев’яні господарські споруди, сараї, металеві гаражі та огорожі встановили без дозвільних документів.

У зв’язку з цим інспектори департаменту муніципальної варти підготовили проекти рішень виконавчого комітету про демонтаж вищевказаних незаконних тимчасових споруд та конструкцій.

У Луцьку знесуть занедбані сараї, гаражі та огорожі. ФОТО
У Луцьку знесуть занедбані сараї, гаражі та огорожі. ФОТО
У Луцьку знесуть занедбані сараї, гаражі та огорожі. ФОТО
У Луцьку знесуть занедбані сараї, гаражі та огорожі. ФОТО

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Теги: муніципали, сараї, демонтаж
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