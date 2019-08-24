У Луцьку знесуть занедбані сараї, гаражі та огорожі. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Інспектори департаменту муніципальної варти обстежили прибудинкові території будинків №51 та 57 на вул. Львівській та виявили занедбані сараї.
Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.
До слова, дерев’яні господарські споруди, сараї, металеві гаражі та огорожі встановили без дозвільних документів.
У зв’язку з цим інспектори департаменту муніципальної варти підготовили проекти рішень виконавчого комітету про демонтаж вищевказаних незаконних тимчасових споруд та конструкцій.
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Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.
До слова, дерев’яні господарські споруди, сараї, металеві гаражі та огорожі встановили без дозвільних документів.
У зв’язку з цим інспектори департаменту муніципальної варти підготовили проекти рішень виконавчого комітету про демонтаж вищевказаних незаконних тимчасових споруд та конструкцій.
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