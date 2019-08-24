У Луцьку знесуть занедбані сараї, гаражі та огорожі. ФОТО





Про це інформують на сторінці департаменту у



До слова, дерев’яні господарські споруди, сараї, металеві гаражі та огорожі встановили без дозвільних документів.



У зв’язку з цим інспектори департаменту муніципальної варти підготовили проекти рішень виконавчого комітету про демонтаж вищевказаних незаконних тимчасових споруд та конструкцій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори департаменту муніципальної варти обстежили прибудинкові території будинків №51 та 57 на вул. Львівській та виявили занедбані сараї.Про це інформують на сторінці департаменту у facebook До слова, дерев’яні господарські споруди, сараї, металеві гаражі та огорожі встановили без дозвільних документів.У зв’язку з цим інспектори департаменту муніципальної варти підготовили проекти рішень виконавчого комітету про демонтаж вищевказаних незаконних тимчасових споруд та конструкцій.

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