День Петра і Павла: прикмети, історія та традиції свята





Саме в цей день завершується Петрів піст. До цього дня колись готувалися, як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви, – пише



12 липня – день вшанування двох первоверховних апостолів Петра та Павла. Такого високого звання їх удостоїли за проповідування християнства по усьому світу та за мученицьку смерть, яка спіткала їх за служіння Христу. За легендами – Петра розіп’яли верх ногами, а Павла позбавили голови. Оскільки вони були захисниками Христа у важкі часи – християни моляться саме до них, просячи заступництва. А також вшановують їх пам’ять у цей день.



Петра й Павла особливо шанують в православ’ї. Апостол Петро є уродженцем міста Віфсаїди, він разом зі своїм братом, апостолом Андрієм, жив у Капернаумі, займаючись рибальством. Ім’я Петро дав йому сам Ісус, а при народженні його іменували Симоном. У євангельському оповіданні життя Петра висвітлене більше, ніж інших апостолів, адже він був удостоєний близькості до Самого Господа.



Саме Петра вважають найбільш сміливим проповідником Євангелія. Тільки в день П’ятидесятниці йому вдалося навернути до своєї віри 8 тисяч осіб.



Апостол Павло в при народженні іменувався Савлом. Але після звернення до Ісуса його стали називати Павлом. Народився цей апостол в Тарсі. Він також сильно попрацював над поширенням віри в Христа і заслужено отримав звання «стовпа» Церкви Христової, будучи первоверховним апостолом.



Обидва святі померли в муках при імператорі Нероні. Їх пам’ятним днем у православних християн вважається саме це свято.



Народні прикмети на 12 липня



– Якщо йде на Петра дощ – буде гнити картопля.



– Якщо на Петрів день спека – то на Різдво мороз.



– Петрів день – це маківка літа, з моменту якої настає 40 спекотних днів.



Що можна робити 12 липня



1. Це свято є дуже великим, тож в цей день варто піти у церкву на богослужіння.



2. Не забудьте привітати в цей день усіх друзів та знайомих, які носять ім'я Петра і Павла.



3. Сьогодні подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.



Що не можна робити 12 липня



1. Цього дня не можна працювати на городі, прибирати в будинку та займатися важкою фізичною працею.



2. У цей свято заборонено вінчатися, сваритися, лаятися та думати про погане.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 липня усі християни відзначають релігійне свято Петра і Павла.Саме в цей день завершується Петрів піст. До цього дня колись готувалися, як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви, – пише 24 канал 12 липня – день вшанування двох первоверховних апостолів Петра та Павла. Такого високого звання їх удостоїли за проповідування християнства по усьому світу та за мученицьку смерть, яка спіткала їх за служіння Христу. За легендами – Петра розіп’яли верх ногами, а Павла позбавили голови. Оскільки вони були захисниками Христа у важкі часи – християни моляться саме до них, просячи заступництва. А також вшановують їх пам’ять у цей день.Петра й Павла особливо шанують в православ’ї. Апостол Петро є уродженцем міста Віфсаїди, він разом зі своїм братом, апостолом Андрієм, жив у Капернаумі, займаючись рибальством. Ім’я Петро дав йому сам Ісус, а при народженні його іменували Симоном. У євангельському оповіданні життя Петра висвітлене більше, ніж інших апостолів, адже він був удостоєний близькості до Самого Господа.Саме Петра вважають найбільш сміливим проповідником Євангелія. Тільки в день П’ятидесятниці йому вдалося навернути до своєї віри 8 тисяч осіб.Апостол Павло в при народженні іменувався Савлом. Але після звернення до Ісуса його стали називати Павлом. Народився цей апостол в Тарсі. Він також сильно попрацював над поширенням віри в Христа і заслужено отримав звання «стовпа» Церкви Христової, будучи первоверховним апостолом.Обидва святі померли в муках при імператорі Нероні. Їх пам’ятним днем у православних християн вважається саме це свято.– Якщо йде на Петра дощ – буде гнити картопля.– Якщо на Петрів день спека – то на Різдво мороз.– Петрів день – це маківка літа, з моменту якої настає 40 спекотних днів.1. Це свято є дуже великим, тож в цей день варто піти у церкву на богослужіння.2. Не забудьте привітати в цей день усіх друзів та знайомих, які носять ім'я Петра і Павла.3. Сьогодні подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.1. Цього дня не можна працювати на городі, прибирати в будинку та займатися важкою фізичною працею.2. У цей свято заборонено вінчатися, сваритися, лаятися та думати про погане.

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