У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Василя Королюка*
Сьогодні, 11:20
У п'ятницю, 10 липня, 2-й учасник конкурсу мистецтв від «ПортCity» художник Василь Королюк представить свої роботи.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
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Тема виставки: «Виставка №3» (акриловий/масляний живопис).
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«Працюю в різних напрямках живопису: абстракціонізм, імпресіонізм, поп-арт. Малюю відтоді як себе пам'ятаю на всьому і усім чим можу. Найулюбленіша тема в дитинстві - тварини, потім пейзаж, портрет, навіть займався іконописом. Та завжди хотілося вийти з канонічних рамок. Художник, в моєму розумінні, це не професія, а певний образ мислення і сприйняття навколишнього світу», - говорить художник.
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Насолодитися роботами художника Василя Королюка можна буде з 10 по 23 липня щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ПортCity. Вхід - вільний.
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Нагадуємо, що реєстрація на конкурс «Виставка мистецтв» триватиме до 17 липня. Деталі та анкета для реєстрації за посиланням.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
⠀
Тема виставки: «Виставка №3» (акриловий/масляний живопис).
⠀
«Працюю в різних напрямках живопису: абстракціонізм, імпресіонізм, поп-арт. Малюю відтоді як себе пам'ятаю на всьому і усім чим можу. Найулюбленіша тема в дитинстві - тварини, потім пейзаж, портрет, навіть займався іконописом. Та завжди хотілося вийти з канонічних рамок. Художник, в моєму розумінні, це не професія, а певний образ мислення і сприйняття навколишнього світу», - говорить художник.
⠀
Насолодитися роботами художника Василя Королюка можна буде з 10 по 23 липня щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ПортCity. Вхід - вільний.
⠀
Нагадуємо, що реєстрація на конкурс «Виставка мистецтв» триватиме до 17 липня. Деталі та анкета для реєстрації за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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