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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині ліквідували спалахи коронавірусу в кількох районах

На Волині ліквідували спалахи коронавірусу в кількох районах
У Волинській області за останній тиждень вдалося ліквідувати спалахи коронавірусної інфекції у декількох районах та одному місті.

Про це йшлося у понеділок, 13 липня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко нагадала, що за останній тиждень спалахи COVID-19 вдалося локалізувати та ліквідувати у Любешівському, Ратнівському Маневицькому районах та Ківерцях.

Середній показник захворюваності в області за останні 7 днів знизився із 46 до 31 на 100 тисяч населення. В Луцьку він складає 43,2 на 100 тисяч населення.

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«Відбувається стабілізація епідемічного процесу в Шацькому та Ратнівському районах. Показники нижчі від середньообласних і складають 6 та 13,5 відповідно», - зауважила Янко.

Найнижчі показники захворюваності на коронавірус на сьогодні реєструють у Турійському та Старовижівському районах.

«Спостерігаються лише окремі поодинокі випадки на окремих територіях, котрі пов’язані з побутовими контактами, зокрема у селах Маневицького, Горохівського, Локачинського, Любешівського, Луцького районів», - додала санлікар.

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Теги: Волинь, спалахи коронавірусу, ліквідація
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