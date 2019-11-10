На Волині ліквідували спалахи коронавірусу в кількох районах
Сьогодні, 15:27
У Волинській області за останній тиждень вдалося ліквідувати спалахи коронавірусної інфекції у декількох районах та одному місті.
Про це йшлося у понеділок, 13 липня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко нагадала, що за останній тиждень спалахи COVID-19 вдалося локалізувати та ліквідувати у Любешівському, Ратнівському Маневицькому районах та Ківерцях.
Середній показник захворюваності в області за останні 7 днів знизився із 46 до 31 на 100 тисяч населення. В Луцьку він складає 43,2 на 100 тисяч населення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Відбувається стабілізація епідемічного процесу в Шацькому та Ратнівському районах. Показники нижчі від середньообласних і складають 6 та 13,5 відповідно», - зауважила Янко.
Найнижчі показники захворюваності на коронавірус на сьогодні реєструють у Турійському та Старовижівському районах.
«Спостерігаються лише окремі поодинокі випадки на окремих територіях, котрі пов’язані з побутовими контактами, зокрема у селах Маневицького, Горохівського, Локачинського, Любешівського, Луцького районів», - додала санлікар.
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Про це йшлося у понеділок, 13 липня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко нагадала, що за останній тиждень спалахи COVID-19 вдалося локалізувати та ліквідувати у Любешівському, Ратнівському Маневицькому районах та Ківерцях.
Середній показник захворюваності в області за останні 7 днів знизився із 46 до 31 на 100 тисяч населення. В Луцьку він складає 43,2 на 100 тисяч населення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Відбувається стабілізація епідемічного процесу в Шацькому та Ратнівському районах. Показники нижчі від середньообласних і складають 6 та 13,5 відповідно», - зауважила Янко.
Найнижчі показники захворюваності на коронавірус на сьогодні реєструють у Турійському та Старовижівському районах.
«Спостерігаються лише окремі поодинокі випадки на окремих територіях, котрі пов’язані з побутовими контактами, зокрема у селах Маневицького, Горохівського, Локачинського, Любешівського, Луцького районів», - додала санлікар.
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