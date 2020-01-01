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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Погуляйко призначив «відповідального за коронавірус» замість Щербак

Погуляйко призначив «відповідального за коронавірус» замість Щербак
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко після звільнення своєї заступниці Тетяни Щербак призначив нового керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території області коронавірусу.

Відповідне розпорядження голова ОДА підписав сьогодні, 13 липня.

Відповідно цього документу, новим «відповідальним за коронавірус» Погуляйко призначив свого заступника Олександра Троханенка.

Нагадаємо, заступниця голови ОДА Тетяна Щербак та радник очільника області Еміль Мікаїлов звільнилися 10 липня. Офіційна версі - звільнення за власним бажанням.

Раніше Тетяна Щербак була керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території області коронавірусу. Під час пандемії коронавірусу вона стала одним з найпублічніших представників ОДА, рупором обласної влади щодо заходів, яких вживали в області, статистики захворюваності тощо, оскільки була спікером періодичних брифінгів на цю тему.

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Теги: Тетяна Щербак, звільнення, Олександр Троханенко, Юрій Погуляйко, коронавірус, ОДА
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Коментарі 1
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Вниз по сходинках в нікуди. Призначаються найгірші, але вірні, як сторожові пси. Куди йдемо, панове?! Guo vadis?
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