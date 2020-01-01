Погуляйко призначив «відповідального за коронавірус» замість Щербак

Голова Волинської облдержадміністраціїпісля звільнення своєї заступниціпризначив нового керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території області коронавірусу.Відповідне розпорядження голова ОДА підписав сьогодні, 13 липня.Відповідно цього документу, новим «відповідальним за коронавірус» Погуляйко призначив свого заступникаНагадаємо, заступниця голови ОДА Тетяна Щербак та радник очільника областіРаніше Тетяна Щербак була керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території області коронавірусу. Під час пандемії коронавірусу вона стала одним з найпублічніших представників ОДА, рупором обласної влади щодо заходів, яких вживали в області, статистики захворюваності тощо, оскільки була спікером періодичних брифінгів на цю тему.