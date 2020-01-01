Погуляйко призначив «відповідального за коронавірус» замість Щербак
Сьогодні, 17:26
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко після звільнення своєї заступниці Тетяни Щербак призначив нового керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території області коронавірусу.
Відповідне розпорядження голова ОДА підписав сьогодні, 13 липня.
Відповідно цього документу, новим «відповідальним за коронавірус» Погуляйко призначив свого заступника Олександра Троханенка.
Нагадаємо, заступниця голови ОДА Тетяна Щербак та радник очільника області Еміль Мікаїлов звільнилися 10 липня. Офіційна версі - звільнення за власним бажанням.
Раніше Тетяна Щербак була керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території області коронавірусу. Під час пандемії коронавірусу вона стала одним з найпублічніших представників ОДА, рупором обласної влади щодо заходів, яких вживали в області, статистики захворюваності тощо, оскільки була спікером періодичних брифінгів на цю тему.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження голова ОДА підписав сьогодні, 13 липня.
Відповідно цього документу, новим «відповідальним за коронавірус» Погуляйко призначив свого заступника Олександра Троханенка.
Нагадаємо, заступниця голови ОДА Тетяна Щербак та радник очільника області Еміль Мікаїлов звільнилися 10 липня. Офіційна версі - звільнення за власним бажанням.
Раніше Тетяна Щербак була керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території області коронавірусу. Під час пандемії коронавірусу вона стала одним з найпублічніших представників ОДА, рупором обласної влади щодо заходів, яких вживали в області, статистики захворюваності тощо, оскільки була спікером періодичних брифінгів на цю тему.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині ліквідували спалахи коронавірусу в кількох районах
Сьогодні, 15:27
Коментарі 1
Вниз по сходинках в нікуди. Призначаються найгірші, але вірні, як сторожові пси. Куди йдемо, панове?! Guo vadis?
Останні новини
На Волині селяни хочуть повернути ставок, який орендує голова громадської організації. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
Погуляйко призначив «відповідального за коронавірус» замість Щербак
Сьогодні, 17:26
Волинянин зібрав величезну колекцію ручок з усього світу
Сьогодні, 17:08