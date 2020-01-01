На Волинь приїхала президентська булава зі «Слуги народу»

Володимир Зеленський знімався у фільмі «Слуга народу», прибула на Волинь.



Із Донецька реквізит привезли народний депутат України з однойменної фракції парламенту Валерій Стернійчук та член ради Волинського обласного осередку партії "Слуга народу" Ігор Лісовський. Під час офіційної церемонії передачі булави керівник Донецького осередку Владлен Неклюдов прокоментував її символічне значення: «Це - символ нашого президента, партії та її успіху».



Візит волинсько-рівненської делегації на східні терени України Валерій Стернійчук досить докладно висвітлив у своєму Олексієм Юковим, знайомство з економічним потенціалом Краматорська, жвавий обмін думками у робочій групі «Міжрегіональне співробітницво. Місцеві вибори» (Святогірськ).



Захід був організований політичною партією «Слуга народу» у саме такому форматі, аби крок за кроком робити зрозумілішими, а тому ближчими регіони України.



- Раніше, коли до справи бралися політики і починали паразитувати на мовній, культурній, етнічній, релігійній чи іншій строкатості України, нічого доброго не виходило, - прокоментував ідею Валерій Стернійчук. - Наша партія пропонує принципово інші підходи: об'єднуватись за тим, що єднає, уникати гострих конфронтацій, назавжди відмовитись від лівого чи правого екстремізму, триматись європейського курсу толерантності, поваги до різних думок і позицій.



- Принципових розбіжностей у настроях волинян та донеччан у найголовнішому нема, - стверджує народний депутат. - Зайнятий ти у промисловості чи в аграрному виробництві, живеш у хаті чи квартирі - все одно передусім думаєш про добробут родини, освіту дітей, здоров'я батьків. Такі ж цілі ставлять перед собою люди, що проживають у східних регіонах. Об'єднавши зусилля на Заході і на Сході, шукаючи точки дотику на усіх рівнях влади, в тому числі на рівні місцевого самоврядування, ми разом впораємося з життєвими викликами. Адже всі ми - і на Сході, і на Заході - хочемо жити в багатій, успішній країні, яку поважають у світі.



Спілкуючись з однопартійцями в Донецьку, Валерій Стернійчук пригадав приклад конструктивної та злагодженої співпраці між містами Луцьк та Волноваха. Підписана у 2015 році побратимська угода наповнилась не лише словами, але конкретними діями. Було збудовано не тільки земний - Храм святого Миколая Чудотворця, але й храм духовного єднання людей, яких спіткала біда. У цій історії громади Сходу і Заходу показали приклад, як спільно будувати майбутнє у єдиній, соборній Україні, - наголосив на важливості співпраці громад керівник Волинського обласного партійного осередку.



Президентська булава залишиться у Луцьку до серпня. Потім уже Волинь прийматиме гостей з різних куточків України. Естафету єднання підхопить інший регіон, куди й переїде символ партії «Слуга народу».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Символічна булава, з якоюзнімався у фільмі «Слуга народу», прибула на Волинь.Із Донецька реквізит привезли народний депутат України з однойменної фракції парламентута член ради Волинського обласного осередку партії "Слуга народу". Під час офіційної церемонії передачі булави керівник Донецького осередкупрокоментував її символічне значення: «Це - символ нашого президента, партії та її успіху».Візит волинсько-рівненської делегації на східні терени України Валерій Стернійчук досить докладно висвітлив у своєму Телеграм-каналі . Насичена програма включала вшанування пам'яті героїв, які полягли у боях за Слов'янськ, емоційно піднесену зустріч із керівником пошукового загону «Чорний тюльпан», знайомство з економічним потенціалом Краматорська, жвавий обмін думками у робочій групі «Міжрегіональне співробітницво. Місцеві вибори» (Святогірськ).Захід був організований політичною партією «Слуга народу» у саме такому форматі, аби крок за кроком робити зрозумілішими, а тому ближчими регіони України.- Раніше, коли до справи бралися політики і починали паразитувати на мовній, культурній, етнічній, релігійній чи іншій строкатості України, нічого доброго не виходило, - прокоментував ідею Валерій Стернійчук. - Наша партія пропонує принципово інші підходи: об'єднуватись за тим, що єднає, уникати гострих конфронтацій, назавжди відмовитись від лівого чи правого екстремізму, триматись європейського курсу толерантності, поваги до різних думок і позицій.- Принципових розбіжностей у настроях волинян та донеччан у найголовнішому нема, - стверджує народний депутат. - Зайнятий ти у промисловості чи в аграрному виробництві, живеш у хаті чи квартирі - все одно передусім думаєш про добробут родини, освіту дітей, здоров'я батьків. Такі ж цілі ставлять перед собою люди, що проживають у східних регіонах. Об'єднавши зусилля на Заході і на Сході, шукаючи точки дотику на усіх рівнях влади, в тому числі на рівні місцевого самоврядування, ми разом впораємося з життєвими викликами. Адже всі ми - і на Сході, і на Заході - хочемо жити в багатій, успішній країні, яку поважають у світі.Спілкуючись з однопартійцями в Донецьку, Валерій Стернійчук пригадав приклад конструктивної та злагодженої співпраці між містами Луцьк та Волноваха. Підписана у 2015 році побратимська угода наповнилась не лише словами, але конкретними діями. Було збудовано не тільки земний - Храм святого Миколая Чудотворця, але й храм духовного єднання людей, яких спіткала біда. У цій історії громади Сходу і Заходу показали приклад, як спільно будувати майбутнє у єдиній, соборній Україні, - наголосив на важливості співпраці громад керівник Волинського обласного партійного осередку.Президентська булава залишиться у Луцьку до серпня. Потім уже Волинь прийматиме гостей з різних куточків України. Естафету єднання підхопить інший регіон, куди й переїде символ партії «Слуга народу».

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