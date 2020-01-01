Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Перелік адрес опублікували на сайті ПАТ «Волиньоленерго».1. КТП-384 Л-3 з 9:00 до 17:00. Село Хворостів, вул.: Південна, Сільська – частково.2. КТПП-77 Л-2 з 9:00 до 17:00. Місто Володимир – Волинський, вул. Лотоцького – частково.3. КТП-216 Л-1 з 9:00 до 17:00. Магазин, с. Діхтів, вул. Центральна – частково.1. ПЛ0,4кВ від КТП358 л1 з 9:00 до 17.00. Церква, с. Смолява: вул. Лугова, вул. Кути.2. КТП267 з 9.00 до 17.00. ПАТ «Державний Ощадбанк», Об`єднання співвласників, ФОП Ковальчук Л.Г., м. Горохів: вул. В. Фещака, вул. Климчука, вул. Садова, вул. Котляревського. Місто Горохів: вул. Героїв УПА, пров. Героїв УПА, вул. Котляревського, вул. Лазо.3. КТП252 з 9.00 до 17.00. Горохівська школа №1, Дитячий садок «Сонечко», магазин №5 Горохівське МСТ, Гриль-бар Горохівське МСТ, Склади, база Горохівське МСТ, Магазин промтоварів ФОП Головко В. В., Магазин ФОП Войтович С.О., Магазин «Вікна-двері», баня, гаражі м. Горохів: вул. Лисенка, вул. Шкільна.1. КТП-190 з 9:00 до 17:00. С. Грушів вул. Підліски1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-166 з 9:00 до 17:00. С. Раків-Ліс, вул. Довга Нива.1. ПЛ 10кВ Л70-08 частково з 09:00-17:00. ДП «Ківерцівське ЛГ» – нижній склад, КП ВКМ «Ківерціводоканал» – очисні споруди, ФОП Соколовська К.М. – майстерня, ТзОВ «Стелла Пак Україна» – цех плівки, КВ «Еліт» - приміщення, ФОП Глушко – цех, м. Ківерці, вул. Жукова.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-311 з 09:00 до 17:00. ФОП Данилевська С.Ю. – магазин, ФОП Дуб В.П. - торговий кіоск, ФОП Ліщук П.Д. – торговий, кіоск, ФОП Кардаш О.В. - торговий кіоск, с. Карпилівка, вул. Незалежності.3. ПЛ 10кВ Л40-03 частково з 09:00-18:00. Смт.Олика – школа, садочок, Едем, ФОП Романов М.С. – магазин, Ткаченко І.А. – магазин, с. Дідичі, ФОП Петровчук В.М. – пилорама, ПП «Агрозапчастини», смт. Олика, вул. П. Мирного, буд. 1-18, вул. Шкільна, вул. Садова, вул. Грушевського, вул. Руденка, вул. Ватутіна, вул. Винниченка, вул. Валова, с. Дідичі, вул. Ковпака, вул. Незалежності, вул. Ранкова, вул. 45 років Перемоги, вул. Ватутіна, вул. Козацька, вул. Молодіжна, вул. Робітнича.1. ПЛ-0,4кВ від ТП №285 з 9:00-17:00. Колодяжненська сільська рада, ФОП Калибоверда І.Ф., с. Колодяжне,2. ПЛ-0,4кВ від КТП №333 з 9:00-17:00. Насіннево – племінне ТзОВ «Турія», ФОП Реган В.Й., Мале приват. під-во «Надія», Зеленська, сільська Рада., с. Зелена.3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №410 з 9:00-17:00. ТзОВ «ГІППО», ФОП Мірчук С.М., ФОП Смаль Л.М., ПТМ «Ковельтепло», ФОП Галімурка С.Р., ОСББ «Ковель Центральний», Ковельське мисливсько-рибацьке господарство Ковельської міськрайорганізації УТМР, ФОП Пінчук Н.Л., м. Ковель вул. Незалежності, вул. 1-го Грудня.4. ПЛ-0,4кВ від ТП №84 з 9:00-17:00. Населення, с. Колодяжне.5. ПЛ-0,4кВ від КТП №120 з 9:00-17:00. Ковельське МТМО, Голобське споживче Товариство, Голобська селищна рада, Громада Свято-Різдва Пресвятої Богородиці, УПЦ с. Нужель.6. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №463 з 9:00-17:00. ПП «Явір-Ковель», ФОП Зінчук Ю.С., П.П «Луцьксантехмонтаж№536», М. Ковель, вул. Сагайдачного.1. КТП-46 Ру-04кВ, Монтаж обліку з 13:30-17:00. Мийка, Автомайстерня, АЗС «Альфа-Нафта», Автосервіс, Магазин «Аркадія», Гаражі «Підшипник-2», вул. Боженка (частково).2. ПЛ-10кВ Л-6, від РП-3 до ТП-453 Чистка ПЛ з 09:00-17:00. Магазин по вул. Зарічна 37, Мисливсько-рибальський центр , Виробниче приміщенні по вул. Шевченка 22, Гаражи, П-ць Кречковський, П-ць Бренич вул. Зарічна, вул. Нижній Проїзд, вул. Новочерчицька, вул. Милушська, вул. Нижня, вул. Тиха, провулок Тихий, вул. Вереснева, вул. Поліська, вул. Зарічна.1. КТП-745 з 09:00 – 17:00. С. Струмівка вул. Сільська,1-30.2. КТП-301 з 09:00 – 17:00. Картоплесховище, ФОП Гордієнко С.С., ФОП Шевчук Віталій Євгенійович, Церква смт. Рокині смт. Рокині вул. Шевченка, 13-25 (непарні), 36-68 (парні),Шевченка, 1-11 (непарні), 2-34 (парні).3 КТП-250 з 09:00 – 17:00. Полонківське СТ (Магазин №2 – с. Лаврів), с. Лаврів вул. Бригадна, Львівська, 1-10, Відродження.1. Пл-0.4 л-4 ктп-317 з 9:00-17:00. С. Масловець.2. Зтп-102 з 9:00 – 17:00. Товариство з обмежиною відповідальністю «СЕОЛ», М.Любомль вул. Машівська, Залізнична.1. КТП-29 з 10:00-17:00. Деревківськиий ст/о, магазини, школа, с. Дереврк вул. Поліщука.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-20 з 10:00-17:00. С. Хоцунь вул. Садова, Зелена.1. ПЛ-10 кВЛ-45-03 з 10:00-18:00. Старі Підцаревичі: Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович господарчі будинки, ФАП, с. Нові Підцаревичі: Новочарторийське споживче товариство магазин, школа, Маневицьке управління водного господарства дільниця, с. Колодії: Релігійна громада християн віри Євангельської, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФАП, школа, Маневицьке управління водного господарства дільниця, с. Старі Підцаревичі, с. Нові Підцаревичі, с. Колодії.1. ПЛ-0.кВ Л-4 КТП-93 з 9:00-17:00. М. Нововолинськ: вул. Заводська, 5, вул. Зелена, 34-50, 37-51.2. ПЛ-0.4кВ Л-5 КТП-54 з 9:00-17:00. М-н Хліб, Смт. Благодатне, Чкалова 2-18, 1-17, Волинська 9-17, Незалежності 49-67, 50, Шевченка 1а, б, в, 1-17, 2а, 2-18, Лісова 3, 6, 15, 17, 14-58.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-18 з 9:00-17:00. С. Рудка-Козинська церква, ППМ, с. Рудка-Козинська вул. Тиха, Молодіжна.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 9:00-17:00. С. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, с. Навіз, вул.1Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-234. 9:00-17:00. С. Бортяхівка клуб, ФАП., с. Бортяхівка вул. Комсомольська, Тиха, Шкільна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 з 9:00-17:00. С. Топільне, майстерня, магазин, с. Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-223 з 9:00-17:00. С. Березолуки овочесховища.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-303 з 9:00-17:00. С. Олешковичі ФАП, молитовний дім, с. Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-291 з 9:00-17:00. С. Залісці школа, дитячий садок.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-206 з 9:00-17:00. С. Ворончин вул. Озерна, Шевченка.9. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 з 9:00-17:00. М. Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти, м. Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.10. ПЛ-10 кВ Л30-06 з 9:00-17:00. М. Рожище торгові павільйони, торгові кіоски, кафе «Меридіан», магазини, сирзавод, очисні споруди, виробнича база, м. Рожище вул. К. Шолокадзе, Г.Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.11. ПЛ-0,4 кВ КТП-141 з 9:00-17:00. С. Рудка-Козинська школа, магазин, ФАП, СКЗ-22, поштове відділення, шкільна їдальня, с. Рудка-Козинська вул. Оновлена, Шкільна.12. ПЛ-10 кВ Л30-02 з 9:00-17:00. С. Валер’янівка (повністю), Рудня (повністю), Олександрівка водозабір, м. Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, с. Валер’янівка (повністю), с. Рудня (повністю), м. Рожище вул. Г. Мазепи.13. ПЛ-10 кВ Л30-03 з 9:00-17:00. Смт. Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, с. Ольганівка (повністю), м. Рожище ГРП, торговий павільйон, с. Ольганівка (повністю), смт. Дубище вул. Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11., м. Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.14. ПЛ-10 кВ Л43-02 з 9:00-17:00. С. Берегове (повністю), с. Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ, с. Сокіл кар’єр, с. Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама, с. Берегове (повністю), с. Духче вул. Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.15. ПЛ-0,4 кВ КТП-281 з 9:00-17:00. С. Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск, с. Кобче вул.Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12.16. ПЛ-10 кВ Л18-12 з 9:00-17:00. С. Дмитрівка (повністю), м. Рожище виробнича база, с. Дмитрівка (повністю).17. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 з 9:00-17:00. С. Копачівка ФАП, с. Копачівка вул. Польова, Ювілейна, Молодіжна.18. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 з 9:00-17:00. С. Копачівка вул. Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.19. ПЛ-0,4 кВ КТП-130 з 9:00-17:00. С. Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція, с. Копачівка вул. Ювілейна, Садова.1. ПЛ-0,4 кВ, КТП-189 Л-1,2 з 10:00-16:30. СВК «Дружба» - бригада с. Нири.2. ПЛ-0,4 кВ, ЗТП-305 Л-6 з 11:00-13:00. Аптека, ФОП Кмін – маг. «Віста», Матеюк С.П.- шино монтаж, с.м.т. Турійськ, вул. Ковельська.3. ПЛ-0,4 кВ, КТП-235 з 10:00-16:30. ФОП Бідзюра Н.Ф. – магазин, ФГ «Поліська родина» - адмінприміщення, с. Мокрець.