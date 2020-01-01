Як у Луцьку пройти медогляд перед навчальним роком в умовах карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
Діти, які ідуть у перший клас і вступають у вищі навчальні заклади, попри карантин, обов’язково повинні пройти медогляди.
Про це Суспільному каже директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська.
У березні через запровадження карантину медогляд був призупинений. Нині через збільшення потоку відвідувачів у дитячій поліклініці Луцька відновили профілактичні огляди, - каже Оксана Лєщинська.
Усім, хто приходить у поліклініку, при вході вимірюють температуру. Біля кабінетів у коридорах розмітка.
У поліклініці нині багато абітурієнтів. В медзакладі кажуть: випускники шкіл виготовляють довідки у ВУЗи.
Батьків медики просять користуватися попереднім записом, щоб уникнути скупчення. Лікарка Людмила Ляшук розповіла: нині веде прийом пацієнтів у звичному режимі із дотриманням карантинних вимог.
"У першу чергу дитина має потрапити до свого лікаря, із яким заключила декларацію. Далі – лікар скеровує до потрібних спеціалістів: окуліст, стоматолог, хірург і за потреби – ортопед", - каже лікар-педіатр.
Лікарка Людмила Ляшук додає: проходити медогляд тим дітям, які не йдуть до першого класу, потрібно за графіком: "86-та форма видається раз у рік. Якщо дитина проходила медогляд у жовтні-листопаді, то цей медогляд вона має пройти до жовтня-листопада. Абсолютно не потрібно дітям інших вікових груп бігти до першого вересня і отримувати ці довідки".
Нагадаємо, наприкінці червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти мають пройти обстеження у певних лікарів перед початком навчального року, зокрема отримати довідку про пробу Руф'є.
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Про це Суспільному каже директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська.
У березні через запровадження карантину медогляд був призупинений. Нині через збільшення потоку відвідувачів у дитячій поліклініці Луцька відновили профілактичні огляди, - каже Оксана Лєщинська.
Усім, хто приходить у поліклініку, при вході вимірюють температуру. Біля кабінетів у коридорах розмітка.
У поліклініці нині багато абітурієнтів. В медзакладі кажуть: випускники шкіл виготовляють довідки у ВУЗи.
Батьків медики просять користуватися попереднім записом, щоб уникнути скупчення. Лікарка Людмила Ляшук розповіла: нині веде прийом пацієнтів у звичному режимі із дотриманням карантинних вимог.
"У першу чергу дитина має потрапити до свого лікаря, із яким заключила декларацію. Далі – лікар скеровує до потрібних спеціалістів: окуліст, стоматолог, хірург і за потреби – ортопед", - каже лікар-педіатр.
Лікарка Людмила Ляшук додає: проходити медогляд тим дітям, які не йдуть до першого класу, потрібно за графіком: "86-та форма видається раз у рік. Якщо дитина проходила медогляд у жовтні-листопаді, то цей медогляд вона має пройти до жовтня-листопада. Абсолютно не потрібно дітям інших вікових груп бігти до першого вересня і отримувати ці довідки".
Нагадаємо, наприкінці червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти мають пройти обстеження у певних лікарів перед початком навчального року, зокрема отримати довідку про пробу Руф'є.
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