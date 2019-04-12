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Волинський «Фаберже» встановлюватиме світовий рекорд

Волинський «Фаберже» встановлюватиме світовий рекорд
17 липня Національний Реєстр Рекордів оголосить світовий рекорд Заслуженого майстра народної творчості України Анатолія Бойка в номінації «Перша авторська колекція експонатів з яєчної шкаралупи, інкрустованої металом».

Шедеври із яєчної шкаралупи, які виготовляє майстер з Володимира-Волинського, відомі поціновувачам мистецтва не лише в Україні, а й у світі. Їх порівнюють з роботами ювеліра Фаберже. Із двох сотень його робіт немає жодного повтору, кожний його твір — винятковий та існує в єдиному екземплярі, — пишуть на сайті міста Володимир-Волинський.

«Техніку ковки сріблом по яєчній шкаралупі Анатолій Бойко винайшов сам. Експертна оцінка, яку ми провели, свідчить, що аналогів у світі немає», – зазначила керівник Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.

Анатолій Бойко є членом Всесвітньої Асоціації художників, що працюють по яєчній шкаралупі – World Egg Artist Association.

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Теги: Анатолій Бойко, яйця, Фаберже, рекорд
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