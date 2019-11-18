У Білорусі – протести після відмови ЦВК реєструвати на виборах конкурента Лукашенка
Сьогодні, 00:14
У Білорусі сотні людей в декількох містах вийшли на вулиці в знак протесту після рішення ЦВК не реєструвати для участі в президентських виборах окремих кандидатів.
Про це повідомляє НВ.
За даними правозахисного центру Весна, в Мінську затримали щонайменше 24 людини (у тому числі двох журналістів), в Гомелі - п'ять (двоє з них - журналісти), по одному затриманому - в Бресті, Бобруйську та Солігорську, повідомляється про затримання в місті Пружани.
У Мінську під час мирної ходи кількох людей затримала міліція.
Кореспондентів Єврорадіо співробітники міліції затримали під час прямої трансляції. Також у прямому ефірі затримали двох кореспондентів білоруської служби Радіо Свобода тажурналіста телеканалу Белта.
У столиці Білорусі міліція почала перекривати доступ до площі Незалежності в центрі міста, до місця привезли кілька автозаків.
При цьому в МВС заявили про неприпустимість масових заворушень і несанкціонованих акцій.
У МВС підкреслили, що «співробітники міліції приймуть усіх заходів, які спрямовані на підтримання громадського порядку та припинення протиправних дій!».
«Будь-які провокації будуть припинятися відповідно до чинного законодавства», - повідомили у відомстві.
Раніше ЦВК Білорусі одноголосно проголосувала за недопуск у кандидати Віктора Бабарика, який вважався головним конкурентом чинного президента Олександра Лукашенка.
Після початку президентської кампанії Бабарико був поміщений в СІЗО. Йому були пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і дачі хабара.
Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко, який править країною вже 26 років, офіційно висувається на шостий президентський термін, проте його рейтинги значно знизилися.
З кінця травня в Мінську та інших містах Білорусі пройшли масові пікети на підтримку опозиційних кандидатів у президенти країни. Правоохоронці у відповідь затримували учасників акцій протесту.
Сам Лукашенко не раз заявляв, що в Білорусі «Майдан не пройде».
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Про це повідомляє НВ.
За даними правозахисного центру Весна, в Мінську затримали щонайменше 24 людини (у тому числі двох журналістів), в Гомелі - п'ять (двоє з них - журналісти), по одному затриманому - в Бресті, Бобруйську та Солігорську, повідомляється про затримання в місті Пружани.
У Мінську під час мирної ходи кількох людей затримала міліція.
Кореспондентів Єврорадіо співробітники міліції затримали під час прямої трансляції. Також у прямому ефірі затримали двох кореспондентів білоруської служби Радіо Свобода тажурналіста телеканалу Белта.
У столиці Білорусі міліція почала перекривати доступ до площі Незалежності в центрі міста, до місця привезли кілька автозаків.
При цьому в МВС заявили про неприпустимість масових заворушень і несанкціонованих акцій.
У МВС підкреслили, що «співробітники міліції приймуть усіх заходів, які спрямовані на підтримання громадського порядку та припинення протиправних дій!».
«Будь-які провокації будуть припинятися відповідно до чинного законодавства», - повідомили у відомстві.
Раніше ЦВК Білорусі одноголосно проголосувала за недопуск у кандидати Віктора Бабарика, який вважався головним конкурентом чинного президента Олександра Лукашенка.
Після початку президентської кампанії Бабарико був поміщений в СІЗО. Йому були пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і дачі хабара.
Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко, який править країною вже 26 років, офіційно висувається на шостий президентський термін, проте його рейтинги значно знизилися.
З кінця травня в Мінську та інших містах Білорусі пройшли масові пікети на підтримку опозиційних кандидатів у президенти країни. Правоохоронці у відповідь затримували учасників акцій протесту.
Сам Лукашенко не раз заявляв, що в Білорусі «Майдан не пройде».
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