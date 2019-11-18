У Білорусі – протести після відмови ЦВК реєструвати на виборах конкурента Лукашенка





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За даними правозахисного центру Весна, в Мінську затримали щонайменше 24 людини (у тому числі двох журналістів), в Гомелі - п'ять (двоє з них - журналісти), по одному затриманому - в Бресті, Бобруйську та Солігорську, повідомляється про затримання в місті Пружани.



У Мінську під час мирної ходи кількох людей затримала міліція.



Кореспондентів Єврорадіо співробітники міліції затримали під час прямої трансляції. Також у прямому ефірі затримали двох кореспондентів білоруської служби Радіо Свобода тажурналіста телеканалу Белта.



У столиці Білорусі міліція почала перекривати доступ до площі Незалежності в центрі міста, до місця привезли кілька автозаків.



При цьому в МВС заявили про неприпустимість масових заворушень і несанкціонованих акцій.



У МВС підкреслили, що «співробітники міліції приймуть усіх заходів, які спрямовані на підтримання громадського порядку та припинення протиправних дій!».



«Будь-які провокації будуть припинятися відповідно до чинного законодавства», - повідомили у відомстві.



Раніше ЦВК Білорусі одноголосно проголосувала за недопуск у кандидати Віктора Бабарика, який вважався головним конкурентом чинного президента Олександра Лукашенка.



Після початку президентської кампанії Бабарико був поміщений в СІЗО. Йому були пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і дачі хабара.



Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко, який править країною вже 26 років, офіційно висувається на шостий президентський термін, проте його рейтинги значно знизилися.



З кінця травня в Мінську та інших містах Білорусі пройшли масові пікети на підтримку опозиційних кандидатів у президенти країни. Правоохоронці у відповідь затримували учасників акцій протесту.



Сам Лукашенко не раз заявляв, що в Білорусі «Майдан не пройде».

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