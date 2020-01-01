Стало відомо, коли відкриють дитсадки у Володимирі-Волинському





Відповідне рішення прийняли після засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося в режимі онлайн, та розгляду звернення Володимир-Волинської міської ради її членами, – інформують на



Нагадаємо, що 14-го липня у Володимир-Волинській міській раді звернулись до Волинської ОДА



Разом з тим, враховуючи оцінку поточної епідемічної ситуації у Володимирі, міська комісія постановила продовжити посилення протиепідемічних заходів, встановивши особливості та обмеження щодо відвідування закладів дошкільної освіти на період карантинного періоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го липня на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС постановили з 20-го липня відновити роботу дитячих садків у Володимирі-Волинському.Відповідне рішення прийняли після засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося в режимі онлайн, та розгляду звернення Володимир-Волинської міської ради її членами, – інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради Нагадаємо, що 14-го липня у Володимир-Волинській міській раді звернулись до Волинської ОДА про отримання дозволу відновити роботу дитячих дошкільних закладів у місті . Беручи до уваги неодноразові прохання батьків, питання було вирішене позитивно.Разом з тим, враховуючи оцінку поточної епідемічної ситуації у Володимирі, міська комісія постановила продовжити посилення протиепідемічних заходів, встановивши особливості та обмеження щодо відвідування закладів дошкільної освіти на період карантинного періоду.

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