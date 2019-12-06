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Через аварію на мережі декілька вулиць у Рожищі залишилися без води

Через аварію на мережі декілька вулиць у Рожищі залишилися без води
У Рожиці через аварію на водопроводі по вулиці Незалежності, що сталась сьогодні, 16 липня, не буде води за кількома адресами.

Про це повідомляють на сайті Рожищенської міськради.

Відтак, води не буде на вулиці Незалежності від будинку 82 до магазину "Люкс" та прилеглих вулицях.

Спеціалісти Рожищенського ПЖКГ докладають максимум зусиль, аби якомога швидше ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання в найкоротші терміни.

Просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.


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Теги: Рожищі, аварія, водопостачання
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