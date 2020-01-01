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Знищує все живе: на Волині рибпатруль знайшов біля річки електровудку

Знищує все живе: на Волині рибпатруль знайшов біля річки електровудку
Під час рибоохоронної роботи на «старому руслі» річки Стир на березі, поблизу села Нові Підцаревичі Маневицького району, виявили електровудку.

Поблизу водойми знаходилася група громадян, які повідомили, що відпочивають та вперше бачать даний засіб лову. Рейдова група вилучила заборонений пристрій, склала акт виявлення безгосподарського майна, - повідомляє пресслужба рибпатруля.

Інцидент стався під час рибоохоронного рейду на водойми Маневицького району Волинської області спільно з дільничим офіцером поліції та мисливознавцем ДП «Маневицьке» ЛГ.

Залежно від потужності електровудка діє у радіусі від 5 до 20 метрів. При цьому вона здатна знищити все – від риби та ікри до планктону і найдрібніших мікроорганізмів. Та риба, яка залишається живою - у майбутньому втрачає здатність нереститися. Після застосування електроструму водна ділянка стає не життєдайною, а риба та мікроорганізми гниють і перетворюють водойму в мертву зону на багато років. Наслідки подібної «риболовлі» для природи – катастрофічні. Тому закликаємо громадян до свідомого та розумного ставлення до природи та водних біоресурсів.

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Теги: Волинь, рибпатруль
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