Які порушення карантину зафіксували у магазинах, перукарнях та кафе у місті на Волині





Про це



Зокрема, обстежили сім магазинів торгівлі непродовольчими товарами, сімнадцять продовольчих магазинів, п’ять закладів громадського харчування, сім перукарень, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:



- не здійснювалися записи температурного скринінгу працівників;

- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

- не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі:

- недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування.



У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. На трьох фізичних осіб-підприємців склали протоколи про адміністративне правопорушення.



Головне фото - ілюстративне.

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