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Які порушення карантину зафіксували у магазинах, перукарнях та кафе у місті на Волині

Які порушення карантину зафіксували у магазинах, перукарнях та кафе у місті на Волині
У Володимирі 13-15 липня спеціалісти управління Держпродспоживслужби провели моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.

Про це йдеться на сайті мерії Володимира.

Зокрема, обстежили сім магазинів торгівлі непродовольчими товарами, сімнадцять продовольчих магазинів, п’ять закладів громадського харчування, сім перукарень, ТОВ “Володимир-Волинський ринок” та виявили такі порушення:

- не здійснювалися записи температурного скринінгу працівників;
- не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
- не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі:
- недотримано режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування.

У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. На трьох фізичних осіб-підприємців склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Володимир, перевірка, вимоги карантину
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