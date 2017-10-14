У місті на Волині облаштують сквер пам’яті Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО





На засіданнї комісії з питань землекористування, будівництва та архітектури Камінь-Каширської міської ради 17 липня розглядали питання земельної ділянки для створення скверу пам’яті Героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО, пише



«Сьогодні на засіданні комісії ми прийняли рішення віддати проєкт будівництва на погодження до районної ради», – коментує член комісії Петро Герасимик.



Також голова комісії Інна Бігун спростувала чутки про те, що міська влада хоче віддати цю ділянку під будівництво мережі продуктових магазинів «АТБ-Маркет».

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