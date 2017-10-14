У місті на Волині облаштують сквер пам’яті Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО
Сьогодні, 16:27
У Камені-Каширському буде сквер пам’яті Героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО.
На засіданнї комісії з питань землекористування, будівництва та архітектури Камінь-Каширської міської ради 17 липня розглядали питання земельної ділянки для створення скверу пам’яті Героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО, пише район.Камінь-Каширський.
«Сьогодні на засіданні комісії ми прийняли рішення віддати проєкт будівництва на погодження до районної ради», – коментує член комісії Петро Герасимик.
Також голова комісії Інна Бігун спростувала чутки про те, що міська влада хоче віддати цю ділянку під будівництво мережі продуктових магазинів «АТБ-Маркет».
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На засіданнї комісії з питань землекористування, будівництва та архітектури Камінь-Каширської міської ради 17 липня розглядали питання земельної ділянки для створення скверу пам’яті Героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО, пише район.Камінь-Каширський.
«Сьогодні на засіданні комісії ми прийняли рішення віддати проєкт будівництва на погодження до районної ради», – коментує член комісії Петро Герасимик.
Також голова комісії Інна Бігун спростувала чутки про те, що міська влада хоче віддати цю ділянку під будівництво мережі продуктових магазинів «АТБ-Маркет».
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