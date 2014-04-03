Україна купить у США 16 патрульних військових катерів





Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише



"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності ВМС України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну!", - написав глава МЗС.



За його словами, 6 катерів вже готують для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами, а решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.



"Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США і Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", - зазначив Дмитро Кулеба.



Mark VI — сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

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