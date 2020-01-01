МЗС Британії заявляє, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу





Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, повідомляє



"Міністр закордонних справ заявив, що він "абсолютно впевнений", що російські шпигуни намагаються викрасти дані досліджень щодо вакцини проти коронавірусу у Великій Британії, називаючи ці дії "кричущими та ганебними", - йдеться у повідомленні.



У британському міністерстві впевнені, що РФ здійснювала кібератаки на британські лабораторії.



Рааб заявив, що кібер-шпигуни, які намагаються вкрасти інформацію про вакцину проти коронавірусу, були організовані на найвищому рівні Кремлем. Москва традиційно заперечує всі звинувачення.



Втім, Рааб заявив, що Москву притягнуть до відповідальності за такі дії.



«У той час, коли світ об'єднується, щоб спробувати розв’язати проблему пандемії COVID-19 та, особливо, намагатися знайти глобальне рішення для появи вакцини, це обурливо та гідне осуду, що російський уряд бере участь у цій діяльності», — заявив урядовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство закордонних справ Великої Британії впевнене в тому, що російські спецслужби намагаються викрасти дані досліджень та розробок з пошуку ліків від коронавірусної хвороби COVID-19.Про це заявив міністр закордонних справ Британії, повідомляє Укрінформ з посиланням на Sky News "Міністр закордонних справ заявив, що він "абсолютно впевнений", що російські шпигуни намагаються викрасти дані досліджень щодо вакцини проти коронавірусу у Великій Британії, називаючи ці дії "кричущими та ганебними", - йдеться у повідомленні.У британському міністерстві впевнені, що РФ здійснювала кібератаки на британські лабораторії.Рааб заявив, що кібер-шпигуни, які намагаються вкрасти інформацію про вакцину проти коронавірусу, були організовані на найвищому рівні Кремлем. Москва традиційно заперечує всі звинувачення.Втім, Рааб заявив, що Москву притягнуть до відповідальності за такі дії.«У той час, коли світ об'єднується, щоб спробувати розв’язати проблему пандемії COVID-19 та, особливо, намагатися знайти глобальне рішення для появи вакцини, це обурливо та гідне осуду, що російський уряд бере участь у цій діяльності», — заявив урядовець.

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