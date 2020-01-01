вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

МЗС Британії заявляє, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу

МЗС Британії заявляє, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу
Міністерство закордонних справ Великої Британії впевнене в тому, що російські спецслужби намагаються викрасти дані досліджень та розробок з пошуку ліків від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, повідомляє Укрінформ з посиланням на Sky News.

"Міністр закордонних справ заявив, що він "абсолютно впевнений", що російські шпигуни намагаються викрасти дані досліджень щодо вакцини проти коронавірусу у Великій Британії, називаючи ці дії "кричущими та ганебними", - йдеться у повідомленні.

У британському міністерстві впевнені, що РФ здійснювала кібератаки на британські лабораторії.

Рааб заявив, що кібер-шпигуни, які намагаються вкрасти інформацію про вакцину проти коронавірусу, були організовані на найвищому рівні Кремлем. Москва традиційно заперечує всі звинувачення.

Втім, Рааб заявив, що Москву притягнуть до відповідальності за такі дії.

«У той час, коли світ об'єднується, щоб спробувати розв’язати проблему пандемії COVID-19 та, особливо, намагатися знайти глобальне рішення для появи вакцини, це обурливо та гідне осуду, що російський уряд бере участь у цій діяльності», — заявив урядовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Британія, коронавірус, кібер-атака, вакцина, розробка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині чоловік збив на переході трьох пішоходів
Сьогодні, 04:13
МЗС Британії заявляє, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 03:20
Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Сьогодні, 02:10
У Луцьку контрактники отримають грошову допомогу
Сьогодні, 01:50
Україна купить у США 16 патрульних військових катерів
Сьогодні, 00:32
Схожі новини
У США розробили вакцину від коронавірусу У США розробили вакцину від коронавірусу
06 червень, 01:14
У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу
03 червень, 05:03
Італійські науковці заявили про створення вакцини, яка нейтралізує коронавірус Італійські науковці заявили про створення вакцини, яка нейтралізує коронавірус
07 травень, 22:08
Прем'єр-міністр Росії захворів на коронавірус Прем'єр-міністр Росії захворів на коронавірус
30 квітень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині чоловік збив на переході трьох пішоходів
Сьогодні, 04:13
 0
МЗС Британії заявляє, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 03:20
 0
Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Сьогодні, 02:10
 0
У Луцьку контрактники отримають грошову допомогу
Сьогодні, 01:50
 0
Україна купить у США 16 патрульних військових катерів
Сьогодні, 00:32
 0
Медіа
відео
1/8